U-BT, fără pas greșit înaintea noului sezon!

Supercampionii lui Mihai Silvășan au câștigat și în ultimul amical disputat în Serbia, 99-91 contra KK Mega Basket.

U-BT rămâne neînvinsă de când a început presezonul | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Clujenii au câștigat penultima partidă de verificare din presezon și au ajuns la 5 victorii din 5 meciuri în ultima lună. După ce au triumfat în Supercupa contra celor de la CSO Voluntari, ardelenii au trecut și de KK Mega.

Russell și Miletić, cei mai buni

Darron Russell a fost principalul marcator al echipei clujene, cu 22 de puncte, 4 pase decisive și 5 recuperări. În acest top a fost urmat de Miletic (20 de puncte, 9 recuperări și 3 capace), Mitch Creek (15 puncte, 3 pase decisive și 4 recuperări), Guzman (12 puncte, 3 pase decisive și 5 recuperări) și căpitanul Richard (10 puncte, 3 pase decisive și 5 recuperări).

La finalul meciului, tehnicianul Mihai Silvășan a spus că este mulțumit de prestația elevilor săi și crede că echipa se află pe un trend ascendent.

„Un meci reușit, în care din nou nu am avut tot lotul la dispoziție, însă cei care au intrat și-au făcut treaba foarte bine. Am avut unele probleme în apărare în primele două sferturi, permițându-le adversarilor prea multe coșuri ușoare, însă după pauză am fost mai buni și am aruncat mai eficient de la trei puncte. Chiar dacă ei au revenit, reușind să egaleze, cred eu că am controlat meciul în a doua parte.

Folosim fiecare oportunitate de a evolua, de a progresa, de a crea obiceiuri bune și de a reveni o echipă mai bună. Avem mult potențial și sper eu să rămânem sănătoși, să revină și jucătorii accidentați cât mai repede la antrenamente, deoarece avem nevoie de toată lumea pentru a fi cea mai bună variantă a noastră”, a spus acesta după partidă.

„Nu e doar despre victorie, ci despre a fi mai buni”

De aceeași părere a fost și Dušan Miletić. Baschetbalistul transferat în această vară la U-BT este de părere că „am jucat bine și trebuie să folosim acest meci pentru a progresa și pentru a ne menține mentalitatea corectă. Nu este vorba doar de victorie, ci de a deveni mai buni de la un meci la altul. Deși evoluția a fost bună, avem încă mult loc pentru îmbunătățiri și trebuie să învățăm din fiecare experiență.

Este o bucurie să joc acasă, să-mi revăd prietenii și familia și să vorbesc în limba sârbă. Acest lucru îmi oferă o energie aparte și mereu este o experiență plăcută. Avem o echipă solidă, un lot bun și o chimie puternică între jucători. Dacă rămânem sănătoși și continuăm să progresăm pe parcursul sezonului, sunt convins că vom obține rezultate foarte bune și vom câștiga multe meciuri.”

U-BT Cluj-Napoca se va deplasa la Subotica pentru ultimul amical din perioada de pregătire, programat miercuri, de la ora 19:00. Noul sezon va debuta la începutul lunii octombrie cu meciul împotriva celor de la Bahcesehir, din Eurocup.

