O nouă etapă stă să înceapă în Liga a 3-a!

Miercuri după-masă s-a tras cortina peste etapa intermediară din al treilea eșalon din fotbalul masculin, iar astăzi va începe o nouă etapă.

Viitorul Cluj a câștigat în ultima etapă | Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj Facebook

În ultima rundă, echipele din județul Cluj au înregistrat o victorie și trei înfrângeri în Seria a 8-a.

Singura care a câștigat a fost Viitorul Cluj (locul 8), scor 1-0 pe teren propriu contra celor de la Sântandrei.

Arieșul Turda (locul 12), Sănătatea Cluj (locul 4) și Unirea Dej (locul 10) au înregistrat eșecuri, pe rând, împotriva Olimpiei Satu Mare (0-3), Lotus Băile Felix (1-3), respectiv Unirea Tășnad (0-1).

Astăzi va debuta etapa a 6-a cu duelul dintre Sănătatea Cluj – Bihorul Beiuș și SCM Zalău – Viitorul Cluj.

Sâmbătă vor avea loc ultimele două meciuri: Unirea Dej se va deplasa la Sântandrei, în timp ce Sticla Arieșul Turda așteaptă vizita celor de la Minaur Baia Mare.

În acest moment, clasamentul este condus de Unirea Tășnad, echipă care a înregistrat maxim de puncte după 5 etape și are un golaveraj excelent: 18-3. Minaur (12 puncte) e pe locul 2, iar podiumul este completat de Zalău (10 puncte).

Sticla Arieșul Turda stă cel mai rău la acest capitol. Ocupă ultimul loc, niciun punct acumulat până acum, doar două goluri marcate și șaptesprezece încasate.

