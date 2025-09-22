Vasile Miriuță, dezvăluiri incredibile: „Doar la o echipă am luat banii la zi!”

Fostul antrenor de la CFR Cluj, Vasile Miriuță (57 de ani), a discutat despre problemele financiare cu care se confruntă fotbalul românesc.

Vasile Miriuță are două mandate la CFR Cluj ca antrenor | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În prezent antrenorul celor de la Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga 3, Miriuță a dezvăluit un detaliu șocant despre situația economică a fotbalului nostru.

Invitat la podcastul Horia Nasra Show, moderat de politicianul Horia Nasra, Miriuță a povestit că echipa pentru care lucrează acum este singura din carieră care i-a achitat salariul la timp.

„CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi”

„Sănătatea Cluj e singura echipă din România unde mi-am luat salariul la zi. Mă crezi? Am antrenat din 2013 în România și la nicio echipă nu mi-am luat banii la zi. Sănătatea Cluj, să-i dea Dumnezeu sănătate domnului doctor Aurelian (Aurelian Ghișa n.red), e singura echipă unde mi-am luat banii la zi.

Am mai antrenat la Târgu Mureș, CFR de două ori..la CFR nu mi-am luat niciodată banii la zi. Dinamo, Chiajna, Sibiu, Iași, prima ligă peste tot. La Liga 1 nu-mi luam salariul la zi, Sănătatea e prima. La unele luam la trei-patru luni, la unele la șase, la unele la două luni.”, a povestit Miriuță pentru sursa citată anterior.

Tehnicianul a vorbit despre lupta la titlu din acest an, dar a menționat că nu crede că o echipă din Cluj va triumfa la finalul sezonului.

„Anul ăsta sigur nu, dar să nu uităm că CFR a câștigat de 5 ori campionatul. Vorbesc de CFR pentru că îmi permit să vorbesc, am antrenat în două rânduri acolo, nu știu ce se întâmplă.”, a încheiat fostul internațional maghiar, care a strâns 9 selecții și un gol pentru prima selecționată a Ungariei.

Miriuță, ultimul înaintea hegemoniei CFR-ului

Vasile Miriuță a avut două mandate de antrenor la CFR Cluj, între 2013-2014 și 2016-2017. Ultima oară a stat pe banca echipei de la începutul până la sfârșitul sezonului, însă a plecat în vara anului 2017 când a fost înlocuit de Dan Petrescu.

„Bursucul” avea să contribuie la toate cele cinci trofee de campioană ale echipei din perioada 2018-2022, dar și să câștige o Cupă (2025).

Miriuță a antrenat 7 echipe în prima ligă din România: Ceahlăul, CFR Cluj (de două ori), ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dinamo, Hermannstadt și Poli Iași. În ligile inferioare a mai activat la Minaur Baia Mare, Chindia Târgoviște și Sănătatea Cluj.

S-a întors în această vară pe banca formației clujene după contra-performanța de a retrograda în al doilea eșalon cu Politehnica Iași la finalul sezonului trecut. Sănătatea Cluj se află pe locul 4 în Seria a 8-a, cu 8 puncte după 4 etape, fără să piardă până acum.

