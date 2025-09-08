ULTIMĂ ORĂ: Leo Bolgado și Alin Fică au fost transferați de Rapid!

CFR Cluj și Rapid București au bătut palma pentru transferurile a doi jucători: fundașul Leo Bolgado și mijlocașul Alin Fică.

Alin Fică este un jucător crescut de Academia CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ultima zi de mercato a adus mai multe modificări în lotul CFR-ului decât s-ar fi așteptat suporterii grupării din Gruia.

După ce ProSport a anunțat că atacanții Emmanuel Dennis (27 de ani) și Islam Slimani (37 de ani) urmează să ajungă în Gruia, ardelenii se pregătesc să vândă doi jucători de bază în sezonul trecut.

Preț de vânzare: un milion de euro

Astfel, Ioan Varga și Dan Șucu au căzut de acord pentru transferul fundașului Leo Bolgado (27 de ani) și a mijlocașului Alin Fică (24 de ani) la Rapid București, locul 2 în acest moment în campionat, anunță publicația Fanatik.

Suma de transfer în schimbul celor doi jucători este, însă, mult mai mică decât indică cotele lor de piață. Potrivit Transfermarkt, publicația specializată în a estima corect valoarea fotbaliștilor, Leo Bolgado valorează 1,8 milioane de euro, în timp ce Alin Fică este evaluat la 1,4 milioane de euro.

Totuși, în schimbul celor doi jucători, Rapid va achita doar un milion de euro și va mai oferi CFR-ului încă 20% dintr-o vânzare ulterioară a unuia dintre jucători.

Leo Bolgado, între FCSB și Rapid

Deși în ultimele zile s-a discutat despre o mutare a stoperului la FCSB, Gigi Becali manifestându-și din nou interesul pentru brazilian, se pare că giuleștenii au fost cei care au ajuns primii la un acord cu Ioan Varga pentru transferul său.

Potrivit surselor monitorulcj.ro, Bolgado nu mai era dorit de conducerea clubului după ultimele prestații, iar transferul lui Kurt Zouma i-ar fi diminuat și mai mult șansele de a prinde minute.

El a ajuns la CFR vara trecută, când a fost cumpărat pentru 600.000 de euro de la Leixoes, iar în acest timp a disputat 52 de partide și a marcat 4 goluri. Alături de ardeleni a câștigat Cupa României în sezonul trecut.

Leo Bolgado juca la CFR din vara anului 2024 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fică revine în Giulești!

Mult mai surprinzătoare este, însă, revenirea lui Alin Fică la Rapid. Mijlocașul crescut de CFR a fost împrumutat în prima parte a sezonului 2020/2021 în Giulești, ediție la capătul căreia vișiniii aveau să promoveze.

A disputat doar 7 meciuri pentru Rapid, apoi a revenit la CFR unde avea să devină fotbalist de bază începând cu sezonul trecut când a evoluat în 35 de meciuri de campionat și 3 în cupele europene.

În acest sezon a reușit două goluri pentru CFR, ambele de calibru important: prima dată a înscris cu un șut din afara careului chiar în meciul de deschidere a noului sezon, Supercupa pierdut cu FCSB, scor 1-2, apoi a deblocat tabela la returul cu Paksi, din preliminariile Europa League.

