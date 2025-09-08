CFR Cluj l-a împrumutat pe Emmanuel Mensah la Gloria Bistrița!

Formația din Gruia a anunțat astăzi că a ajuns la un acord cu divizionara secundă pentru împrumutul jucătorului în vârstă de 21 de ani.

Mensah a debutat pentru CFR în meciul tur cu Lugano | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După zvonurile potrivit cărora Emmanuel Dennis (27 de ani) și Islam Slimani (37 de ani) ar urma să ajungă la CFR, formația din Gruia este activă și la capitolul plecări.

Extrema dreaptă Emmanuel Mensah nu va intra în planurile lui Andrea Mandorlini pentru sezonul în curs și va fi cedat sub formă de împrumut la Bistrița, în Liga 2.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și Gloria Bistrița au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului nostru, Emmanuel Mensah, la formația bistrițeană pentru un sezon!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, este mesajul postat de CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

A debutat în meciul cu Lugano

Mensah a ajuns în Gruia la începutul anului 2023, când a fost transferat de la Young Apostles FC, din Ghana.

Prima dată a fost împrumutat la CSM Sighet, în Liga a 3-a, iar în sezonul trecut a fost cedat la FC Argeș, în eșalonul secund, formație alături de care avea să promoveze în Superligă.

Revenit în această vară în Gruia, Mensah a debutat pentru fosta campioană într-un meci din cupele europene.

Dan Petrescu, antrenorul echipei de atunci, a decis să-l introducă în teren la meciul tur cu Lugano, din preliminariile pentru grupele Europa League. În minutul 87 al meciului, Mensah i-a luat locul în teren lui Beni Nkololo în flancul drept al atacului.

Jucătorul ghanez a fost introdus și în finalul meciului de pe teren propriu, câștigat de ardeleni cu 1-0 și în urma căruia și-au asigurat calificarea în turul următor, însă de atunci nu a mai jucat pentru CFR.

75.000 de euro este cota de piață a lui Mensah, potrivit Transfermarkt.ro

