Trei jucători dintr-un foc pentru CFR! Ultimele transferuri ale echipei din Gruia.

Ardelenii sunt aproape de a bate palma cu trei jucători importanți. Cu toții sunt așteptați la Cluj la începutul acestei săptămâni.

Slimani este la un pas să bată palma cu CFR | Foto: Islam Slimani Facebook

După ce Mikael Silvestre (48 de ani), fostul jucător de la Manchester United, a devenit managerul sportiv al echipei și Kurt Zouma, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea și cotat la 10 milioane de euro, a semnat cu formația din Gruia, alți trei fotbaliști importanți sunt așteptați să ajungă în România.

Concret, cei care sunt aproape de a semna cu CFR vor ocupa posturile unde clujenii au avut de suferit în acest debut de sezon: Marcus Coco (29 de ani, fundaș dreapta), Emmanuel Dennis (27 de ani, atacant) și Islam Slimani (37 de ani, atacant).

Nottingham a plătit 15 milioane pentru transferul unuia

Dacă negocierile dintre Coco și șefii clubului din Ardeal au fost anunțate de mai multă vreme, numele ultimilor doi jucători au apărut în discuții weekendul trecut.

Potrivit celor de la ProSport, Emmanuel Dennis, atacantul pentru care Nottingham Forest plătea 15 milioane de euro celor de la Watford pentru a-l transfera în 2022, se află în negocieri avansate cu echipa patronată de Ioan Varga.

Dennis a rămas liber de contract în această vară, după ce în ultimul sezon a fost cedat sub formă de împrumut la Blackburn, formație care evoluează în al doilea eșalon din Anglia.

Cotat la 2,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Dennis a evoluat disputat doar 7 partide în toate competițiile în ultimul an competițional, multă vreme fiind indisponibil din cauza accidentărilor.

Islam Slimani la Cluj!

Ultimul nume apărut pe lista jucătorilor cu șanse mari de a evolua în acest sezon pentru CFR Cluj este Islam Slimani.

Ajuns la 37 de ani, fostul atacant de la Sporting, Leicester și Newcastle este, la rândul său, fără echipă după ce în ultimul sezon a evoluat pentru Westerlo, locul 2 în play-out-ul Belgiei în sezonul trecut.

Silmani este cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei, fiind decorat cu premiul pentru Jucătorul Anului în 2013. Șase ani mai târziu, în 2019, a triumfat cu naționala țării sale la Cupa Africii pe Națiuni.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: