Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Leo Bolgado! Cât trebuie să plătească FCSB dacă îl vrea.

Dacă vrea să-l transfere de la CFR Cluj, Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, trebuie să plătească aproape un milion de euro.

Leo Bolgado a ajuns în România în vara anului 2024 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După ce FCSB și-a manifestat zilele trecute, prin vocea patronului Gigi Becali, din nou interesul către fundașul Leo Bolgado, conducerea clubului din Gruia a reacționat.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Neluțu Varga speră să obțină între 800 și 900.000 de euro în schimbul stoperului brazilian, după ce vara trecută a achitat 600.000 de euro pentru a-l aduce în România.

Conform surselor monitorulcj.ro, Bolgado n-ar mai fi pe placul conducerii după ultimele prestații. În angrenajul echipei a revenit Anton Kresic, astfel că mutarea ar avea șanse reale de a se materializa.

Leo Bolgado a ajuns în România la începutul sezonului trecut, iar alături de CFR a câștigat Cupa României.

A marcat 4 goluri în 52 de partide pentru ardeleni, iar înainte de a veni la Cluj a mai evoluat pentru Leixoes și Casa Pia, în Portugalia.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Bolgado, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: