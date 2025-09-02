Becali îl vrea pe Leo Bolgado de la CFR Cluj: „Nu e extraordinar, dar e înalt, dă cu capul”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), și-a manifestat interesul din nou pentru Leo Bolgado (27 de ani), fundașul lui CFR.

Leo Bolgado joacă la CFR din vara trecută | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În lipsa lui Joyskim Dawa, accidentat, și a lui Vlad Chiricheș, tras pe linie moartă după ce a greșit la golul marcat de Djokovic în meciul direct, patronul lui FCSB vrea să dea lovitura cu un transfer pe ultima sută de metri în perioada de mercato.

Astfel, Becali a declarat pentru Fanatik că este din nou interesat pentru a-l aduce la echipă pe brazilianul Leo Bolgado de la rivala din Gruia.

Nu este prima oară când latifundiarul își exprimă admirația față de stoperul ardelenilor. El s-a interesat și la începutul verii, însă s-a lovit de un refuz categoric al lui Neluțu Varga, care a solicitat nu mai puțin de patru milioane de euro în schimbul său.

A intrat în dizgrația conducerii

Conform surselor monitorulcj.ro, Bolgado n-ar mai fi pe placul conducerii după ultimele prestații, astfel că în angrenajul echipei a revenit Anton Kresic, astfel că mutarea ar avea șanse reale de a se materializa.

„Vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene. Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul.

Măcar atât, la mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul.

Cum dădea Dawa. Dawa nu era. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci, după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane.

Dacă, de exemplu, ar ști cu mingea Dawa, ar costa 150 de milioane. Are viteză, forță, dar n-are tehnică la picior, că de unde să-i găsești pe ăia?”, a declarat Becali pentru sursa citată.

Leo Bolgado a ajuns în România la începutul sezonului trecut, iar alături de CFR a câștigat Cupa României.

A marcat 4 goluri în 52 de partide pentru ardeleni, iar înainte de a veni la Cluj a mai evoluat pentru Leixoes și Casa Pia, în Portugalia.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Bolgado, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.ro

