Șoc în Suedia: BK Häcken o învinge pe CFR cu 7-2!

Suedezii au făcut-o șah-mat pe CFR! Otto Hindrich a încasat ȘAPTE goluri de la jucătorii antrenați de Jens Gustafsson. La finalul partidei, Dan Petrescu a demisionat de la echipă.

BK Häcken a marcat de patru ori în prima repriză în poarta lui Hindrich Foto: BK Häcken - official Facebook

ULTIMĂ ORĂ: Dan Petrescu și-a anunțat demisia la conferința de presă de la finalul partidei!

„Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat. Îmi asum eșecul, nu voi mai continua la echipă”, este o parte din declarația tehnicianului.

CFR Cluj, umilită în Suedia!

CFR Cluj a suferit în Suedia cea mai drastică înfrângere din istoria, 2-7 în fața celor de la Häcken. Gustafsson, cu o dublă (min.2 și min.34), Andersen (min.18) și Svanback (min.24) au marcat în poarta clujenilor în prima repriză, în timp ce Brusberg (min. 49) și Dembe (min. 61 și min. 70) i-au urmat exemplul după pauză.

MVP-ul partidei a fost Amor Layouni. Deși nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, tunisianul în vârstă de 32 de ani a pasat decisiv la primele cinci reușite ale echipei sale.

Ardelenii au marcat de trei ori în prima parte, însă VAR-ul a anulat două reușite ale lui Louis Munteanu. Meriton Korenica redus din diferență cu un șut din interiorul careului, în minutul 38. La 5-1 pentru gazde, Andrei Cordea (min. 50) a semnat al doilea său gol de când a fost transferat în Gruia.

Echipele de start

BK Häcken

99.Berisha – 11.Lindberg, 4.Lode, 23.Samuelsson, 21.Lundkvist – 10.Rygaard, 14.Gustafson (C), 8.Andersen – 20.Svanback, 39.Brusberg, 24.Layouni

Rezerve: 1.Linde – 18.Al Saed, 16.Dahbo, 19.Dembe, 44.Hilvenius, 9.Hrstic, 13.Jansson, 15.Leach, 31.Madsen, 7.Ngabo, 29.Nioule, 28.Ohman

Antrenor: Jens Gustafsson

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 33.Bosec, 6.Sinyan, 27.Ilie, 45.Camora (C) – 18.Emerllahu, 23.Keita, 17.Korenica – 24.Cordea, 9.Munteanu, 96.Nkololo

Rezerve: 1.Gal – 3.Abeid, 15.Badamosi, 49.Biliboc, 4.Bolgado, 10.Deac, 88.Djokovic, 8.Fică, 19.Gjorgjievski, 47.Kresic, 11.Păun, 93.Postolachi

Antrenor: Dan Petrescu

