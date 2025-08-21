Reacția lui Adrian Anca după umilița suferită de CFR în Suedia!

Fostul atacant al feroviarilor din perioada 2003-2008 a descris în doar două cuvinte înfrângerea suferită de CFR, 2-7 contra celor de la Häcken.

CFR a pierdut cu 7-2 în Suedia | Foto BK Häcken - official Facebook

CFR Cluj a suferit joi cea mai dură înfrângere din istorie! Suedezii de la Häcken au înscris de șapte ori în poarta ardelenilor.

În minutul 71, imediat după ce Dembe a marcat golul al șaptelea, unul dintre foștii jucători ai grupării din Gruia a reacționat.

Adrian Anca a postat un mesaj pe Facebook în ton cu jocul echipei lui Dan Petrescu. „Doamne ferește”, atât a avut de comentat cel poreclit Caniggia de suporterii vișiniiilor.

Poza postată de Adrian Anca | Foto: Adrian Anca Facebook

Umilință în Suedia!

CFR Cluj a suferit în Suedia cea mai drastică înfrângere din istoria clubului, 2-7 în fața celor de la Häcken. Gustafsson, cu o dublă (min.2 și min.34), Andersen (min.18) și Svanback (min.24) au marcat în poarta clujenilor în prima repriză, în timp ce Brusberg (min. 49) și Dembe (min. 61 și min. 70) i-au urmat exemplul după pauză.

MVP-ul partidei a fost Amor Layouni. Deși nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, tunisianul în vârstă de 32 de ani a pasat decisiv la primele cinci reușite ale echipei sale.

Ardelenii au marcat de trei ori în prima parte, însă VAR-ul a anulat două reușite ale lui Louis Munteanu. Meriton Korenica redus din diferență cu un șut din interiorul careului, în minutul 38. La 5-1 pentru gazde, Andrei Cordea (min. 50) a semnat al doilea său gol de când a fost transferat în Gruia.

ULTIMĂ ORĂ: Dan Petrescu și-a anunțat demisia la conferința de presă de la finalul partidei!

„Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat. Îmi asum eșecul, nu voi mai continua la echipă”, este o parte din declarația tehnicianului.

