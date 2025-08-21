Emil Boc ține pumnii CFR-ului în „dubla” cu Häcken: „Clujul să fie pe primul loc!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (58 de ani), a declarat că spera la calificarea celor de la CFR Cluj în grupele Conference League.

Emil Boc e recunoscut ca un iubitor al fotbalului | Foto: Emil Boc Facebook

Ardelenii vor disputa în această seară, de la ora 20:00, prima manșă din play-off-ul pentru accederea în grupele celei de-a treia competiții europene împotriva lui Häcken.

Înaintea acestei partide, elevii lui Dan Petrescu sunt pornesc cu prima șansă, având în vedere că lotul CFR-ului este mai scump decât al suedezilor, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Boc: „Au toate șansele să meargă în grupe”

Prezent joi dimineață la podcastul Napoca Live, primarul Clujului, Emil Boc, a declarat că va fi de partea feroviarilor și că speră ca fotbalul european din acest an să continue la Cluj.

„Doamne ajută! Ar fi un câștig pentru Cluj, pentru România ca punctaj care se adună în cupele europene. Cu Braga era greu. Nu știu dacă ați știut, dar noi suntem oraș înfrâțit cu Braga.

Eu îl cunosc foarte bine pe primarul din Braga, suntem buni prieteni, știu ce lot are. Știam că plecăm cu șansa a doua, era imposibil, nu ne putem apropia. Dar CFR-ul are toate șansele să meargă în grupe.

La Cluj așa vreau să fim construiți: fiecare să avem echipa favorită, că nu poți să ții cu toate echipele, dar când nu jucăm între noi, Clujul trebuie să fie pe primul loc. Și România să fie pe primul loc.

Eu mă bucur când Steaua, Craiova câștigă, mi-a făcut inima cât un purice când au revenit ăia de la 1-0 la 4-1, mă durea sufletul ca o echipă românească e atât de aproape să piardă”, a declarat Emil Boc pentru sursa citată.

CFR și-a început campania europeană din acest sezon în primul tur din preliminariile Europa League. După ce le-au eliminat pe Paksi (Ungaria) și Lugano (Elveția), ardelenii au fost eliminați de portughezii de la Braga și au „retrogradat” în Conference League.

Emil Boc este un simpatizant al fotbalului și recunoscut ca un susținător al rivalei din oraș a CFR-ului, Universitatea Cluj.

Vișiniii sunt singura echipă clujeană rămasă în competițiile europene, „studenții” fiind eliminați după doar un tur de armenii de la Ararat, scor 1-2 la general.

