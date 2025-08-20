Meciul tur al CFR-ului din Suedia se vede pe stadionul din Gruia!

Fanii CFR-ului își pot susține favoriții de la stadion la meciul contra celor de la BK Häcken, din play-off-ul pentru grupele Conference League.

Stadionul celor de la CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Oficialii fostei campioane și-au dorit ca susținătorii feroviarilor să fie mai aproape de jucătorii pregătiți de Dan Petrescu, în ciuda distanței de peste 2300 de km dintre Cluj și Suedia.

Astfel, clubul a decis să amplaseze un ecran uriaș chiar pe gazonul unde echipa își dispută meciurile de pe teren propriu pentru cei care vor să vadă meciul de pe stadion.

Ecranul special va fi orientat către Tribuna 1 iar accesul tuturor suporterilor va fi gratuit.

„Ar trebui să fie o practică permanentă”

Inițiativa CFR-ului a fost salutată de către fani pe rețelele de socializare: „Super idee, ne vedem în Gruia!”, „Felicitări pentru inițiativă” sau „Ar trebui să fie o practică permanentă” au fost câteva dintre reacțiile suporterilor la anunțul veștii că meciul de joi seară va putea fi urmărit din tribunele arenei.

Ardelenii vor juca joi seară meciul tur împotriva celor de la BK Häcken. Dacă îi vor elimina pe suedezi, clujenii se vor califica în faza principală din Conference League.

Vișiniii și-au început campania europeană în primul tur preliminar din Europa League, dar după ce le-au eliminat pe Paksi și Lugano, Sporting Braga s-a dovedit mai puternică decât formația lui Dan Petrescu, care a retrogradat în a treia competiție europeană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: