All-in la Braga! Ce spun oficialii CFR-ului înainte de returul din Portugalia.

Sporting Braga și CFR Cluj se vor întâlni joi, de la ora 21:30, în manșa retur din turul 3 preliminar pentru grupele Europa League.

Ardelenii sper să întoarcă soarta calificării în Portugalia și să ajungă în play-off, acolo unde va da piept cu învingătoare dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). În tur, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1.

CFR are nevoie să câștige la cel puțin un gol diferență în timpul regulamentar pentru a avea o șansă la calificare. Braga a câștigat prima manșă de la Cluj, scor 2-1, grație golurilor marcate de Gorby. Elevii lui Dan Petrescu au punctat prin Sinyan și au solicitat vehement un penalty în a doua repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.

În ciuda rezultatului din tur, șefii fostei campioane sunt optimiști că feroviarii pot reuși încă un rezultat important după victoria cu Lugano și să îi învingă pe lusitani. Dacă o vor elimina pe Braga, clujenii își vor asigura grupele Conference League, acolo unde au participat ultima oară în sezonul 2022/2023.

Ce spun Ioan Varga și Cristi Balaj

Principalul finanțator al grupării din Gruia, Ioan Varga, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că este încrezător în echipa sa înainte de meciul retur.

„Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a spus patronul pentru sursa citată.

Președintele clubului, fostul arbitru Cristi Balaj (53 de ani), a fost, însă, ceva mai rezervat decât omul de afaceri.

„Chiar dacă ar fi fost egal, Braga ar fi pornit ca favoriți în continuare. Acum că au câștigat, cu atât mai mult. Dar ne jucăm șansa, nu ne predăm, să vedem ce jucători mai recuperăm.”, a declarat oficialul CFR-ului pentru Sport.ro.

În cazul în care vor fi eliminați, vișiniii vor retrograda în play-off-ul pentru grupele Conference League, acolo unde vor da piept cu echipa pierzătoare dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

