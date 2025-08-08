FOTO. CFR Cluj a fost susținută la meciul cu Braga de un fost jucător portughez

CFR Cluj a pierdut duelul cu Sporting Braga de pe teren propriu, scor 1-2, și rămâne cu șansa a doua la calificarea în turul următor.

Bruno Guima, fostul atacant de la CFR Cluj, acum antrenor la Viitorul Cluj | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Pe fondul unui joc al clujenilor, oaspeții au deschis scorul în minutul 17, șut la colțul lung al lui Gorby. Sinyan a adus egalarea pentru formația lui Dan Petrescu, dar jucătorul francez a mai punctat o dată pentru Braga imediat după startul reprizei secunde.

Bruno Guima, în tribunele din Gruia

La duelul de la Cluj, în tribunele arenei din Gruia s-a aflat și portughezul Bruno Guima (39 de ani). Fostul atacant al CFR-ului din perioada 2014-2016 a fost prezent la Tribuna a 2-a la meciul dintre fosta sa echipă și formația din țara natală.

Deși perioada sa de la CFR s-a încheiat în urmă cu 9 ani, Guima este încă legat de Cluj. Anul trecut a fost numit antrenor principal la Viitorul Cluj, formație care activează în Liga a 3-a.

Bruno Guima (în centru, cu brațele încrucișate), la pauza meciului dintre CFR Cluj și Braga | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

7 goluri în 29 de meciuri a marcat lusitanul în tricoul fostei campioane

Oliveirense, Feirense și MSK Zilina sunt celelalte cluburi pentru care a mai evoluat Guima în cariera sa. S-a retras din fotbalul profesionist în 2017, la doar 31 de ani.

