CFR Cluj, aproape de a da lovitura cu transferul lui Krasniqi. Neluțu Varga: „99% este plecat”

CFR Cluj este aproape de a-l vinde pe Ermal Krasniqi pentru o sumă importantă.

Ermal Krasniqi este aproape de un transfer în străinătate /Foto: CFR Cluj - Facebook

CFR Cluj a reușit o afacere deosebit de profitabilă cu transferul lui Ermal Krasniqi de la FK Ballkani, fotbalistul adus pentru doar 200.000 de euro în pauza de iarnă a sezonului trecut, acesta având un impact imediat asupra jocului echipei.

De când a ajuns la formația ardeleană, kosovarul a jucat 29 de meciuri, a marcat 5 goluri și a furnizat două pase decisive.

În urma evoluțiilor bune arătate pe teren, kosovarul a fost dorit și de Lazio.

Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a dezvăluit că pe adresa clubului au venit 3 oferte din străinătate pentru Krasniqi, din țări cu un fotbal dezvoltat, și că fotbalistul este ca și plecat de la formația din Gruia.

„Pentru Krasniqi avem trei oferte în acest moment. Una din Franța, alta din Germania și încă o echipă din Italia. 99% este plecat pentru o sumă de peste 5 milioane de euro. Tratativele sunt avansate, e un jucător foarte bun, de top.

Anul ăsta ne-am focusat să facem bani. Ne-am săturat să fim papagali să aducem bani de acasă. Am plătit datoriile, suntem chiar pe plus acum. Este an de reconstrucție la CFR Cluj, anunț și fanii pe această cale. Vrem să refacem echipa să avem o balanță financiară solidă apoi să atacăm de la anul Champions League, acolo vreau eu”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, pentru iamsport.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: