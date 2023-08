Zi de meci! CFR Cluj întâlnește echipa FC Botoșani. Mandorlini: „Nu avem voie să facem pași greșiți”

CFR Cluj și FC Botoșani se înfruntă sâmbătă, de la ora 19:00, în runda cu numărul 7 din SuperLigă. Meciul va avea loc pe stadionul din Gruia.

Andrea Mandorlini, CFR Cluj/Foto: CFR 1907 Official youtube

CFR Cluj și FC Botoșani se înfruntă sâmbătă, de la ora 19:00, în runda cu numărul 7 din SuperLigă.

CFR Cluj nu arată rău sub comanda lui Andrea Mandorlini. Are un joc ofensiv mai bun și vine după o victorie importantă, 4-3 în derby-ului Clujului, contra „U”.

La FC Botoșani e degringoladă. Marius Croitoru a fost dat afară, echipa a rămas pentru moment pe mâna intermediarului Andrei Patache. Situația din clasament e complicată, doar 3 puncte în 6 etape.

Mandorlini: „Nu avem voie să facem pași greșiți”

Andrea Mandorlini nu se gândește decât la victorie și speră că jucătorii vor da tot ce este mai bun din ei pentru această partidă.

„Vom vedea la partida de sâmbătă dacă am reușit să-I aduc pe jucători într-o stare mentală bună după victoria cu U Cluj. A fost un meci care ne-a consumat mult, am pierdut și energie fizică și mentală.

Nu avem voie să facem pași greșiți în acest meci chiar dacă suntem un pic obosiți, trebuie să facem totul să trecem și de acest obstacol și să câștigăm acest meci.Botoșani este una una dintre echipele care încă nu are vreo victorie în campionat, și asta reprezintă un pericol pentru noi, dar totul depinde doar de echipa noastră. Ne respectăm adversarii, dar totul depinde de noi. Oricum, toate echipele care vin să joace pe stadionul nostru dau totul să câștige.

Avem ușoare probleme de lot, Bîrligea nu s-a simțit bine ieri, mai e și Tachtsidis, dar sper să-I recuperăm până la ora meciului, să am la dispoziție tot lotul.

E un obiectiv pentru mine să joc cu CFR în grupele europene. Anul acesta nu a fost însă șansa noastră. Chiar și în fața unui adversar puternic precum Adana ne-am pregătit bine, însă în astfel de momente ai nevoie și de noroc, care nouă ne-a lipsit atunci. Mi-ar plăcea să câștigăm campionatul, însă acum trebuie să câștigăm puncte și vom vedea la finalul campionatului”, a declarat Andrea Mandorlini.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: