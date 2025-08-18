„U” Cluj câștigă la limită cu Farul, deși a jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică!

„Studenții” se întorc cu toate cele trei puncte din deplasarea de la Ovidiu contra Farului. Singurul gol al meciului a fost marcat de Dino Mikanovic, în minutul 4.

Mikanovic (stânga) a marcat singurul gol al partidei | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Nici bine nu a început partida de la Ovidiu și elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au deschis scorul. Unul dintre ultimii jucători transferați în această vară de ardeleni, Dino Mikanovic a apărut la finalizare și a finalizat cu un șut sub bară pasa venită de la Gheorghiță.

Soarta meciului se putea schimba radical în minutul 11, când, în urma unui fault din postura de ultim apărător, Iulian Cristea a fost eliminat de centralul Florin Andrei.

Artean a fost retras în centrul defensivei iar Farul a ajuns o singură dată periculos la poarta lui Chirilă în prima repriză. Ișfan a ratat din câțiva metri din poziție ideală. Dominarea constănțenilor a continuat în partea secundă, dar elevii lui Ianis Zicu au fost neinspirați la finalizare.

Intrat aproape de finalul partidei, tânărul Sima a semnat cea mai mare ratare a partidei! Mingea trimisă de el a lovit transversala porții în prelunigirile partidei.

Echipele de start

Farul Constanța

1.Buzbuchi – 93.Furtado, 17.Larie (C), 15.Țîru, 11.Ganea – 20.Radaslavescu, 6.Dican, 77.Ramalho, 8.Vînă – 7.Tănasă, 31.Ișfan

Rezerve: 68.Ducan, 12.Munteanu – 5.Duțu, 21.Pellegrini, 2.Baptista, 18.Banu, 80.Popescu, 50.Seruca, 27.Cojocaru, 10.Iancu, 25.Markovic, 97.Sima

Antrenor: Ianis Zicu

Universitatea Cluj

33.Chirilă – 24.Mikanovic, 8.Codrea, 6.Cristea, 27.Chipciu (C) – 98.Simion, 18.Artean, 94.Bic – 10.Nistor – 77.Gheorghiță, 17.Lukic

Rezerve: 30.Gertmonas, 1.Lefter – 2.Chinteș, 14.Toșca, 28.Miguel Silva, 11.Murgia, 7.Drammeh, 20.Bota, 21.Barstan, 13.Fabry, 9.Trică

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

