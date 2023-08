Mandrolini, îngrijorat chiar dacă CFR Cluj a câștigat contra FC Botoșani: „Avem nevoie să lucrăm mult”

Andrea Mandorlini este îngrijorat, chiar dacă echipa sa a câștigat meciul cu FC Botoșani.

Andrea Mandorlini, CFR Cluj/Foto: CFR 1907 Official- YouTube

CFR Cluj și FC Botoșani s-au întâlnit, sâmbătă seara, în meciul numărul 7 din SuperLigă. Clujenii au reușit să câștige meciul cu scorul de la 3-1 (2-0).

Chiar dacă clujenii au reușit să câștige meciul, antrenorul echipei, Andrea Mandorlini, este de părere că echipa sa nu are ritm, iar recuperarea jucătorilor e tot mai grea.

„Sunt bucuros, dar îmi pare rău că am primit gol. Facem multe lucruri bune în meci și, per total, suntem fericiți. Vreau să fac complimente lui Ciprian Deac. Are o viziune bună în joc și s-a văzut în această seară.

Suntem pe drumul cel bun. Nu a fost simplu să ne recuperăm după victoria din derby. Până joi eram nerecuperați. Azi am făcut un meci bun, dar s-a văzut că nu avem ritm.

Cred că e un campionat lung care ne așteaptă în față. Avem nevoie să lucrăm mult. Vom avea două finale - una în sezonul regulat, iar alta în play-off. Lupta la titlu e lungă!”, a declarat Andrea Mandorlini, la finalul meciului.

