Concluziile lui Eugen Neagoe, după remiza cu CFR: „Am început meciul rău, am greșit și am primit gol”

Universitatea Cluj și CFR s-au întâlnit joi pe Cluj Arena în cadrul grupelor Cupei României. Rivalele orașului au remizat, scor 1-1.

Universitatea Cluj și CFR s-au întâlniAntrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, alături de tehnicianul echipei „U” Cluj, Eugen Neagoe/ Foto: Paul Gheorgheci/monitorulcj.ro

U Cluj și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în prima rundă a grupei C din Cupa României. A fost „război” în prima repriză, 5 cartonașe galbene arătate de Colțescu, și „pace” pe tabelă la finală.

Eugen Neagoe, antrenorul echipei „U” Cluj, a declarat că este mulțumit de atitudinea elevilor săi, pe care i-a și felicitat public pentru asta.

Totodată, tehnicianul a spus că echipa sa putea obține mai mult din partida cu CFR Cluj, dacă jucătorii lui „U” Cluj erau mai atenți în fața porții și profitau de ocaziile pe care le-au avut.

„Sunt mulțumit de jocul din seara asta și de atitudine. Cred că am arătat destul de bine. Mi-aș fi dorit să câștigăm jocul, dar nu am fost inspirați în fața porții. Am avut câteva ocazii mari. Una peste alta, i-am felicitat pe băieți pentru efort și aș vrea să le mulțumesc suporterilor că au fost extraordinari și îi aștept duminică într-un număr cât mai mare.

Știam ce echipă întâlnim. Chiar dacă CFR nu a folosit toți jucătorii, ei pot să alinieze trei echipe apropiate ca valoare. Am început meciul rău, am greșit și am primit gol. Sunt periculoși la cornere, dar n-am reușit să-i marcăm. Lotul pe care l-am avut în seara aceasta îl vom avea și duminică. Poate mai apar unu-doi jucători, dar cam aceștia sunt. Mergem la hotel, ne odihnim, mâine avem antrenament la ora 11, trebuie să ne refacem”, a spus Eugen Neagoe, la finalul partidei.

