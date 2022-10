Dan Petrescu își critică jucătorii după 1-1 cu „U” Cluj: „Dezastru. Au arătat mai mult cei de la U”

CFR Cluj a remizat, scor 1-1, cu rivala locală „U” în grupele Cupei României.

La finalul meciului, Dan Petrescu nu s-a ferit să-și critice jucătorii și a recunoscut că la pauză a avut un discurs agresiv în vestiar și că ar fi schimbat aproape toată echipa.

Totuși, Dan Petrescu le-a găsit și circumstanțe atenuante fotbaliștilor folosiți, unii care au evoluat mai puțin în acest sezon sau care veneau după accidentări, lipsă ritmului de joc.

„Nu sunt mulțumit de prestația jucătorilor, cred că motivul e că nu au meciuri în picioare, n-au ritm. Nu cred că s-a salvat cineva astăzi, nu a fost ce trebuie echipa. Primele cinci minute au fost bune, restul, dezastru. Am creat puțin, am avut puține ocazii. Chiar dacă sunt jucători care au jucat mai puțin, trebuiau să arate ceva, au arătat mai mult cei de la U Cluj. Pe mine m-au surprins jucătorii mei, nu cei de la U Cluj, pe ei îi știam. Nu știu dacă ne ajută la ceva rezultatul ăsta. Adversarul a avut prea multe ocazii, singura lor scuză e că nu au meciuri în picioare. Burcă și Bordeianu au venit după accidentări, Mistrati după o boală, Buș nu mai jucase de nu știu când, Bilonga a debutat. E greu să faci o echipă cu jucători care nu joacă. Cred că m-am supărat degeaba, ei au vrut, dar nu au avut ritm, nu au făcut față intensității jocului. Nu i-am mai certat de mult timp așa. Singurul lucru pozitiv e că n-am pierdut și rămânem cu seria bună. Am vrut să fac șapte schimbări la pauză. Nu, opt am vrut să fac!”, a spus Dan Petrescu.

Urmează un nou derby

Cele două echipe se vor întâlni din nou, tot pe Cluj Arena, duminică, de la ora 21:00, iar Dan Petrescu a transmis că echipa care va marca prima va obține victoria.

„Va fi un meci cu intesitate duminică și cred că cine va marca, va câștiga. Să vedem jucătorii noștri care vor intra dacă vor fi mai buni sau nu. Mi-a plăcut și de fanii lui CFR, au fost mai mulți astăzi, îmi pare rău că nu le-am oferit o victorie”, a declarat Dan Petrescu.

