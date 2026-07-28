Bolojan a convocat o ședință de urgență din cauza grevei din Sănătate. Executivul vrea să deblocheze peste 7.800 de posturi!

Premierul Ilie Bolojan a convocat marți seară o ședință de urgență a Guvernului, pe fondul grevei generale din sistemul sanitar.

Premierul Ilie Bolojan a convocat de urgență Guvernul, marți seară, în contextul grevei generale declanșate în sistemul sanitar. | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a convocat de urgență Guvernul, marți seară, în contextul grevei generale declanșate în sistemul sanitar.

Executivul urmează să aprobe deblocarea a peste 7.800 de posturi din Sănătate, în încercarea de a reduce deficitul de personal din spitale și serviciile de ambulanță, conform ziare.com.

Guvernul, convocat de urgență

Executivul s-a reunit într-o ședință extraordinară după ce negocierile dintre autorități și reprezentanții Federației SANITAS nu au dus la oprirea grevei generale.

Potrivit informațiilor apărute pe surse, miniștrii au fost convocați într-un format mixt pentru a adopta rapid măsuri administrative menite să limiteze efectele protestului asupra sistemului medical.

Peste 7.800 de posturi ar urma să fie deblocate

Principalul punct aflat pe agenda ședinței îl reprezintă deblocarea angajărilor în sistemul sanitar.

Conform documentului pregătit de Ministerul Sănătății, în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), se propune deblocarea a 7.805,5 posturi.

Dintre acestea, 7.360 de posturi sunt destinate spitalelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății, a autorităților locale și a altor rețele sanitare, iar 445,5 posturi vor reveni Serviciilor de Ambulanță Județene.

Măsura vine pe fondul grevei generale

Decizia Guvernului vine în contextul grevei generale declanșate de angajații din sistemul sanitar, care reclamă probleme legate de salarizare și deficitul de personal.

Executivul speră că deblocarea angajărilor va contribui la reducerea presiunii din spitale și la asigurarea continuității serviciilor medicale.

Rămâne de văzut dacă protestele vor înceta

Potrivit surselor citate, rămâne de văzut dacă măsurile pregătite de Guvern vor fi suficiente pentru a convinge sindicatele să renunțe la acțiunile de protest.

Autoritățile încearcă astfel să evite blocarea activității spitalelor și a serviciilor de urgență, într-un moment în care sistemul sanitar se confruntă cu un deficit important de personal.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: