Deputații clujeni Ramona Bruynseels și Remus Lăpușan, criticați de consilierul local Alexandra Oană pentru că „apără” legea „tranparenței” ONG-urilor: „Argumentul AUR-PSD e folosit de dictaturi”.

Consilier local USR în municipiul Cluj-Napoca, Alexandra Oană, i-a criticat pe deputații clujeni Ramona Bruynseels (AUR) și Remus Lăpușan (PSD) pentru că susțin legea care obligă ONG-urile să publice numele unor donatori.

Alexandra Oană, consilier local în Cluj-Napoca din partea USR, a spus că argumentul „Dacă n-ai nimic de ascuns, nu ai de ce să îți fie frică”, folosit de AUR și PSD pentru a apăra legea care obligă ONG-urile să publice numele anumitor donatori, nu este un argument pentru transparență, ci unul care „a fost folosit de toate dictaturile ca să justifice supravegherea cetățenilor”.

Alexandra Oană: Dacă îți apare numele pe listă unde „nu trebuie” te poți trezi cu probleme

„E un argument pentru control și intimidare. Un mic antreprenor local care donează pentru presă independentă nu face nimic ilegal. Dar se poate trezi cu controale, întârzieri, complicații dacă numele său e făcut public. Un angajat care donează pentru o organizație ce monitorizează cheltuielile autorităților nu face nimic greșit. Dar poate suferi consecințe la locul de muncă dacă șeful îi vede numele pe lista ANAF. Publicarea numelor donatorilor nu e un act de transparență suplimentară, ci, în România de azi, e o invitație la represalii”, a scris Alexandra Oană, miercuri seara, 20 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Consilierul local reacționat la punctul de vedere oferit de către deputata Ramona Bruynseels, pentru monitorulcj.ro, unde șefa AUR Cluj spunea că pragul de 5.000 de lei „acoperă donatorii semnificativi, cei care, prin volumul contribuției, pot influența orientarea unei organizații”.

„5.000 de lei anual înseamnă puțin peste 400 lei pe lună, adică o sumă perfect accesibilă unui om din clasa de mijloc care susține o cauză în care crede. Doamna Bruynseels mai spune că doar dorește să aplice ONG-urilor același principiu care se aplică partidelor politice sau companiilor listate la bursă. Îi reamintesc doamnei Bruynseels că AUR (partidul «noi nu vrem subvenție, dar o încasăm») a primit doar anul trecut 45 milioane de lei din subvenții publice și a cheltuit peste jumătate pentru propagandă, fără să publice lista contractelor”, a spus Alexandra Oană.

Alexandra Oană a comentat și declarația dată de către deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD), pentru monitorulcj.ro, în care spunea că legea prevede doar o „informare” cu un „nume”.

„Un nume, corelat cu organizația beneficiară, arată dacă susții presa independentă, lupta anti-corupție sau drepturile minorităților. GDPR numește asta date sensibile și le protejează explicit”, a mai spus Alexandra Oană.

Alexandra Oană: Donatorii nu au dreptul la confidențialitate? Doar partidele?

Consilierul local le-a adresat două întrebări simple celor doi deputați clujeni.

„Domnule Lăpușan, în octombrie anul trecut Sorin Grindeanu afirma deschis că va publica toate contractele partidului cu presa imediat după Congresul PSD. Contractele nu sunt publice nici azi, din motive de confidențialitate. Deci partidele și furnizorii lor au dreptul la confidențialitate, dar donatorii individuali nu?

Doamnă Bruynseels, AUR a susținut un candidat care a declarat zero cheltuieli de campanie, deși s-au cheltuit zeci de milioane de euro pentru promovarea sa pe rețele sociale. Când veți pune presiune pe Călin Georgescu să publice lista completă a cheltuielilor de campanie și a finanțatorilor săi. În rest, da, transparența e un principiu sănătos. Dar când se aplică selectiv nu mai este un principiu”, a conchis Alexandra Oană.

