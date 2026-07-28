Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare și la Cluj

Un produs alimentar comercializat în magazinele Profi a fost retras de urgență de la vânzare, inclusiv din Cluj, după ce s-a constatat că depășește limtele legale admise pentru parametrul reziduuri de Pesticide.

Alertă alimentară! Un produs a fost retras de la vânzare din rețeaua de magazine Profi | Imagine generată cu ajutorul inteligenței atificiale (AI)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că în rețeaua de magazine Profi, inclusiv cele de la Cluj, s-a inițiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la client a produsului „Stafide aurii Orlando 100 de grame”, ca urmare a depăsirii limitei legale admise pentru parametrul reziduuri de Pesticide.

Produs retras de la vânzare și la Cluj

Denumire produs, gramaj, origine: ORLANDO Stafide aurii 100 gr, Siria. Denumire furnizor: ORLANDO IMPORT EXPORT Lot: L 2004 268, Termen de valabilitate: 30.04.2027.

ORLANDO Stafide aurii 100 gr, retrase de la vânzare în rețeau de magazine Profi, inclusiv la Cluj

Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu-l consume, să-l distrugă sau să-l returneze la magazin în perioada 27.07.2026-10.08.2026 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea lui, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

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