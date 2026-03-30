Elevii de la Școala „Ion Creangă” au pedalat pentru un oraș mai verde. Marșul bicicliștilor a adunat peste 100 de participanți

120 de elevi, profesori și părinți au participat, luni, la Marșul bicicliștilor organizat de Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca, în cadrul programului „Săptămâna Verde”.

Elevi, profesori și părinți participanți la Marșul bicicliștilor organizat în cadrul „Săptămânii Verzi”, pe traseul de pe malul Someșului din Cluj-Napoca.

Evenimentul s-a desfășurat în intervalul 09:30–12:30 și a inclus elevi din clasele II–VIII, alături de cadre didactice și părinți.

Traseul a pornit din Parcul Rozelor și a continuat pe pistele de biciclete de pe ambele maluri ale Someșului, pe Splaiul Independenței, traversând Podul Garibaldi și Podul Rozelor, înainte de revenirea în punctul de plecare.

Proiect devenit tradiție

Marșul bicicliștilor a ajuns la a treia ediție și este gândit ca un proiect permanent al școlii, menit să încurajeze mobilitatea alternativă și implicarea comunității. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei și al Poliției Locale Cluj-Napoca.

Mesaj pentru un stil de viață sănătos

Activitatea a fost inclusă în „Săptămâna Verde”, un program dedicat promovării unui stil de viață sănătos și protejării mediului. Organizatorii au subliniat importanța utilizării bicicletei ca mijloc de transport ecologic, dar și beneficiile activității fizice pentru sănătate.

Implicare din partea elevilor și profesorilor

La eveniment au participat elevi din mai multe clase, alături de profesori și părinți implicați activ în organizare. Coordonarea proiectului a fost asigurată de profesorii Camelia Sîncrăian Pop și Simona Mariaș, cu sprijinul cadrelor didactice și al părinților.

