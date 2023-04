Marș al bicicliștilor și tură prin satele din apropierea Clujului, de Ziua Pământului

Marșul lunar al bicicliștilor clujeni va avea loc sâmbătă, 22 aprilie, dată la care, la nivel internațional, va fi marcată și Ziua Pământului.

Marș al bicicliștilor și tură prin satele din apropierea Clujului. FOTO: Clubul de Cicloturism "Napoca"

Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 22 aprilie 2023, cea de-a 157-a ediție lunară a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC157), cu plecare la ora 10:00 din Piața Unirii.

Potrivit organizatorilor, la marș sunt bineveniți locuitorii zonei metropolitane clujene care au bicicletă în stare tehnică bună. Este o nouă ocazie de întâlnire, cunoaștere și pedalare în comun a bicicliștilor clujeni, dar mai ales o ocazie de a reaminti autorităților locale, publicului și presei de nevoia promovării utilizării bicicletei ca mijloc cotidian de transport în oraș, componentă esențială a mobilității urbane durabile și alternativă viabilă la transportul automobilistic, alături de transportul în comun și deplasarea pietonală.

„Participanții își exprimă din nou îngrijorarea față de lipsa sau inadecvarea dezbaterilor publice a planurilor de noi infrastructuri de biciclete și față de calitatea redusă a majorității pistelor de biciclete mai vechi și mai noi, existând uneori deficiențe calitative grave la noile piste și menținându-se nerezolvate probleme la pistele vechi, de la lățimea insuficientă, la lipsa de continuitate, de la marcaje și indicatoare rutiere lipsă, la cele neclare sau greșit amplasate, ce pun în pericol bicicliștii și alți participanți la traficul rutier”, a transmis Radu Mititean, director executiv CCN.

Durata estimată a parcurgerii este de circa o oră și jumătate, iar traseul este un circuit prin zona centrală și cartierele Gheorgheni și Andrei Mureșanu, cu lungime de circa 13 kilometri și diferenta de nivel de numai circa 150 metri.

Traseu propus: Piața Unirii - Bd. Eroilor - P-ța A. Iancu - Cl. Dorobanților - str. T.Mihaly - str. Între Lacuri - str. Oltului - str. Jiului - str. Dunării - Cl. Someșeni - str. Lucia Sturza Bulandra - str. 25 Oct. 1944 - str. Mareșal C-tin. Prezan - str. Detunata - al.Băișoara - al.Scărișoara - str. L.Rebreanu - al. Văleni - al.Rășinari - str. Albac - str. S. Albini - str. Madach Imre - str. Măcinului - str.Galaxiei - str.Al.Bohățiel - str. V.Pârvan - str.Predeal - str. Amos Frâncu - str. N.Iorga - str. Aviator Bădescu - str. A. Iancu - str. Universitatii - P-ta Unirii.

Tur ghidat în mai multe comune de lângă Cluj

În continuare, de la ora 12:00, cu plecare tot din Piața Unirii, participanții la mars, dar și cei care nu au participat la acesta, sunt invitați la un alt eveniment biciclistic - o tură ghidată pe la Apahida, Câmpenești, Feiurdeni și Pădureni.

Traseul are o lungime de 50 km, cu 450 m urcare, pe drumuri asfaltate și pietruite. Tura este deschisa oricărei persoane interesate, în vârstă de cel puțin 14 ani (dat fiind că se desfășoară pe drumuri publice) care are bicicletă în bună stare tehnică și echipată conform legislației rutiere. Participanții trebuie să aiba apă, mâncare, pelerină, haine pentru vreme mai rece sau cu vânt și cele necesare în general unei excursii pe bicicleta de o zi, inclusiv o minimă trusă medicală și tehnică ce include petece, pompș și cameră de rezervă iar cei sub 16 ani vor trebui să poarte cască. Ghidajul va fi asigurat de Clubul de Cicloturism „Napoca”. Tura este gratuită.

