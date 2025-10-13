Parcul Rozelor și Canalul Morii se transformă! Încep lucrările la viitorul parc din Plopilor.

Un nou spațiu verde de calitate pentru clujeni. Investiție de peste 9 milioane de euro pentru Culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor.

Viitorul parc de pe malul Canalului Morii din cartierul Plopilor | Foto: randare proiect Primăria Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a semnat luni autorizația de construcție pentru proiectul „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor”.

Cu o investiție totală de 9 milioane euro (cu TVA), finanțată prin Programul Regional Nord-Vest (5.2 mil euro) și bugetul local (3.8 mil euro), proiectul urmărește reactivarea și valorificarea unei zone verzi emblematice din oraș, printr-o amenajare sustenabilă și prietenoasă cu mediul.

Detalii tehnice

Suprafață totală: 32.669 mp

Durata lucrărilor: 15 luni (3 luni proiectare + 12 luni execuție)

Ce se realizează aici:

plantarea a 251 de arbori noi, pentru un total de 508 arbori în zonă

extinderea spațiilor pietonale și de recreere (de la 1.734 mp la 7.945 mp)

amenajarea de zone verzi, locuri de joacă și fitness în aer liber

amplasarea de mobilier urban modern

crearea de piste și locuri de parcare pentru biciclete (116 locuri)

instalarea a 21 de puncte de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice

Proiectul își propune să creeze un spațiu verde integrat și accesibil, care să conecteze Parcul Rozelor, Canalul Morii și cartierul Plopilor într-un traseu verde coerent și plăcut.

Clujul continuă să se dezvolte sustenabil, pentru oameni și natură!

„Este un proiect extrem de important pentru comunitatea noastră, un proiect care va crește calitatea vieții oamenilor și care va mai aduce un motiv în plus clujenilor să aleagă să rămână acasă. Ne apucăm de treabă”, a transmis primarul Emil Boc.

Culoarul Canalului Morii, în mare parte inaccesibil

În cadrul proiectului, va fi amenajată o suprafață 23.205 mp de spațiu verde, respectiv zone plantate cu arbori și plante, amenajarea albiei Canalului Morii, dar şi a aleilor pietonale permeabile, acoperite cu piatră cubică măruntă. Zonele pietonale vor avea o suprafață de 6.436 mp și vor cuprinde toate aleile din beton dezactivat, piatră cubică, lemn, pietriș, nisip sau asfalt. Suprafața carosabilă este de 3.003 mp și este constituită din drumul de acces la zonele de parcări şi blocul de locuinţe adiacente străzii Arinilor, parcările propriu-zise şi drumul de pe malul stâng al Canalului Morii. Toaleta automată şi două chioşcuri comerciale vor fi singurele construcții din parc.

„În prezent, amplasamentul (în suprafață de 32.669 mp), este un spaţiu neamenajat, o zonă care necesită accesibilizare şi care printr-o integrare coerentă să poată fi pus la dispoziţia publicului larg în contextul unui parc, în corelare şi în continuarea proiectului de amenajare a malurilor Someşului. Deşi în mare parte inaccesibil, culoarul Canalului Morii, datorită vegetației abundente, topografiei specifice şi zonelor învecinate pe care ar putea să le lege, are un potenţial remarcabil. (…) Lipsa de accesibilitate, imaginea de zonă neîntreţinută, abandonată, nevoia stringentă de spaţii verzi la nivelul municipiului, poziţia şi legăturile pe care le poate facilita, urgentează necesitatea amenajării”, se în proiectul de amenajare.

Amenajări minim invazive ale spațiului verde

Prin lucrările de amenajare se dorește asigurarea unui habitat sustenabil, prin intervenții cât mai puţin invazive, armonizarea și integrarea în peisaj a propunerilor arhitecturale.

Astfel, malul stâng nu își va schimba semnificativ organizarea. Deoarece deserveşte în total patru accese auto, drumul va fi transformat într-un shared space, cu utilizare comună pentru pietoni şi toate mijloacele de transport. Singurele intervenții asupra malului stâng vor fi zonele de consolidare necesare şi 2 rânduri de gradene cu trepte din piatră care facilitează punctual accesul trecătorilor către apă.

Malul drept, mai extins ca suprafață, are un caracter aparte datorită topografiei şi vegetației abundente. Intervenţiile din această zonă vor fi minimale şi anume: o alee paralelă traseului apei, pe parcursul căreia, acolo unde configurația terenului o permite se vor amenaja locuri de odihnă, trepte de acces către apă, o mică suprafață multifuncţională unde se pot organiza evenimente restrânse, adaptate specificului zonei şi un loc de joacă tematic, de asemenea adaptat la scara locului. Din această alee se vor desprinde trei noi legături către ansamblul de locuinţe.

