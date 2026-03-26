Zi decisivă pentru bugetul României pe 2026! CCR analizează sesizările AUR.

Curtea Constituțională a României dezbate joi sesizările depuse de AUR asupra legilor bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026, într-un moment cheie care poate influența direct stabilitatea economică și politicile sociale ale țării.

CCR analizează sesizările AUR. | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Decizia CCR este așteptată cu interes, întrucât ar putea valida sau bloca intrarea în vigoare a bugetului pentru 2026, adoptat de Parlament în 20 martie, într-o procedură accelerată, conform Agerpres.ro.

Contestații privind procedura și fundamentarea bugetului

Potrivit AUR, legile bugetare au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept”, într-un ritm care ar fi limitat dezbaterea parlamentară și transparența decizională. Formațiunea susține că bugetul a fost construit pe estimări economice prea optimiste și pe premise care nu reflectă realitatea economică, existând riscul unor dezechilibre majore în execuția bugetară.

Un punct central al sesizării îl reprezintă și neindexarea pensiilor conform legislației în vigoare, măsură despre care AUR afirmă că afectează milioane de români și încalcă drepturi constituționale.

Critici la adresa Guvernului și a procedurii accelerate

AUR acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a recurs la derogări repetate de la legislația fiscal-bugetară, ceea ce ar crea un precedent periculos în administrarea finanțelor publice. De asemenea, partidul reclamă ignorarea avizelor instituțiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic și Social, și lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali.

Posibil impact major asupra economiei

Decizia CCR, așteptată în cursul zilei, va avea un impact direct asupra aplicării bugetului pentru 2026. În cazul admiterii sesizării, Guvernul ar putea fi obligat să reia procedura legislativă, ceea ce ar întârzia implementarea măsurilor fiscale și sociale.

Pe de altă parte, dacă sesizările vor fi respinse, bugetul va intra în vigoare în forma actuală, permițând Guvernului să continue politicile economice asumate pentru acest an.

Hotărârea Curții vine într-un context economic și politic tensionat, în care echilibrul bugetar, nivelul pensiilor și stabilitatea fiscală sunt teme centrale pentru întreaga societate.

„Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni, acuzând încălcări grave ale Constituţiei şi adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, care a favorizat interesele Guvernului Bolojan şi a afectat direct românii”, potrivit unui comunicat al partidului, remis luni, 23 martie 2026.

AUR a atacat la CCR bugetul pentru 2026

Conform sursei citate, AUR a depus două sesizări de neconstituţionalitate, care vizează atât Legea bugetului de stat, cât şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare. Printre principalele motive de neconstituţionalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, se mai arată în comunicat.



Totodată, AUR denunţă fundamentarea unui buget nerealist, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală.

Indexarea pensiillor nu a intrat la buget

„Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuţia bugetară şi să afecteze direct populaţia şi economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă. De asemenea, AUR atrage atenţia că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislaţia fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal şi creând un precedent periculos în administrarea finanţelor publice. În loc să respecte legea, coaliţia a ales să o ocolească. (…) Prin aceste sesizări, AUR solicită Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare a unor legi profund viciate şi să sancţioneze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”, se mai arată în comunicat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

