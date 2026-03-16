Adio, câini „liberi” în parcurile din Cluj. Dan Tarcea: „Pe domeniul public, câinii trebuie ținuți în lesă, pentru siguranța tuturor.”

Viceprimarul Dan Tarcea reamintește clujenilor pe pagina sa de Facebook regulile privind prezența animalelor de companie în spațiile publice.

Câinii trebuie ținuți în lesă în parcurile și pe domeniul public din Cluj-Napoca, potrivit regulilor reamintite de autorități. | FOTO: Depositphotos.com

Potrivit administrației locale, respectarea acestor norme este esențială pentru ca parcurile și zonele de agrement din Cluj-Napoca să rămână sigure și plăcute pentru toți cetățenii.

Câinii trebuie ținuți în lesă pe domeniul public

Animalele de companie fac parte din viața de zi cu zi a orașului, însă în spațiile publice există reguli clare care trebuie respectate. În cazul câinilor, aceștia trebuie ținuți obligatoriu în lesă pe domeniul public, o măsură care vizează siguranța copiilor, a celorlalți oameni din parc, dar și a animalelor.

„Pe domeniul public, câinii trebuie ținuți în lesă, pentru siguranța tuturor.” a precizat Dan Tarcea

Parcurile din Cluj-Napoca sunt frecventate zilnic de familii, persoane care ies la plimbare sau la mișcare, dar și de proprietari de animale de companie. Autoritățile spun că respectarea regulilor de conviețuire este necesară pentru a menține aceste spații plăcute pentru toată lumea.

Obligații pentru proprietarii de animale

Administrația locală amintește că proprietarii au mai multe responsabilități atunci când își plimbă animalele în oraș. Printre acestea se numără obligația de a strânge după animalele de companie, dar și respectarea restricțiilor privind anumite zone.

În locurile de joacă pentru copii, accesul câinilor este interzis. În cazul câinilor considerați agresivi sau periculoși, aceștia trebuie ținuți atât în lesă, cât și cu botniță.

Reguli și în transportul public

Reguli similare se aplică și în mijloacele de transport în comun din Cluj-Napoca. Câinii trebuie să fie ținuți în lesă și să poarte botniță, în timp ce animalele de talie mică pot fi transportate în cuști sau genți speciale.

Zone speciale pentru câini în oraș

În municipiu există 13 spații special amenajate pentru plimbarea câinilor, unde aceștia pot fi lăsați liberi să se joace în siguranță. Unele dintre aceste zone sunt dotate și cu structuri dedicate mișcării și activității în aer liber a animalelor.

Campanie de informare în parcuri

În această perioadă, Poliția Locală Cluj-Napoca a desfășurat o campanie de informare în parcuri și în zonele cu locuri de joacă pentru copii, pentru a le reaminti clujenilor regulile privind animalele de companie.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor norme contribuie la păstrarea parcurilor și a spațiilor publice din Cluj-Napoca ca locuri sigure și plăcute pentru toată comunitatea.

