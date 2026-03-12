A început curățenia de primăvară în Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea: „Lucrăm și noaptea”.

În Cluj-Napoca a început curățenie de primăvară pe străzi, inclusiv pe timp de noapte.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea: „Vestitorii primăveri au ieșit pe străzi” | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

În această perioadă, în Cluj-Napoca sunt desfășurate intervenții de curățenie în toate cartierele orașului, ca parte a lucrărilor de curățenie de primăvară.

Curățenie de primăvară non-stop pe străzile din Cluj-Napoca

„Vestitorii primăverii au ieșit pe străzi. După sezonul de iarnă rămân depuneri de praf și material antiderapant, iar în această perioadă intervențiile sunt mai ample pentru curățarea străzilor și trotuarelor. La aceste lucrări participă 10 utilzaje și aproximativ 90 de oameni, care lucrează în trei schimburi, atât ziua, cât și noaptea, astfel încât intervențiile să se desfășoare continuu”, a transmis Dan Tarcea, joi dimineață, 12 martie 2026, într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, operațiunile includ:

măturarea mecanizată a carosabilului

aspirarea depunerilor de praf de la marginea străzilor

spălarea carosabilului și a trotuarelor,

intervenții manuale acolo unde utilajele nu pot ajunge

„Fiecare stradă necesită două sau trei intervenții, iar lucrările se desfășoară treptat, pe măsură ce echipele avansează dintr-o zonă în alta. În paralel sunt curățate și aleile pietonale, zonele din jurul stațiilor de transport public și alte spații publice intens circulate, inclusiv parcurile”, a mai spus Dan Tarcea.

Programul de spălare pentru străzile din municipiul Cluj-Napoca pentru perioada 12-15 martie

Firmele contractate de Primăria Cluj-Napoca pentru serviciile de salubritate stradală acționează în această perioadă în vederea desfășurării proceselor de spălare și stropire cu apă și detergent a străzilor și trotuarelor din municipiu.

SECTOR I - S.C. SUPERCOM S.A.

12 martie - Maramureșului, Vrancea, Calea Baciului, Corneliu Coposu, Tăietura Turcului, Căii Ferate, Locomotivei, Piața Gării, Donath, Mirăslău, B-dul. 1 Decembrie, Mamaia, Horea, Piața M. Viteazul, I. P. Voitești, Dragalina, Locomotivei, Câmpeni, Fericirii;

13 martie - Memorandumului, Calea Moților, Calea Mănăștur, Calea Florești, Câmpului, Izlazului, Primăverii, Plopilor, B-dul. 21 Decembrie, Regele Ferdinand, G. Barițiu, Horea, Petru Maior, Napoca, B-dul. Eroilor, Bucium, Mehedinți, Parâng, Gr. Alexandrescu;

14 martie - Maramureșului, Vrancea, Calea Baciului, Corneliu Coposu, Tăietura Turcului, Căii Ferate, Locomotivei, Piața Gării, Donath, Mirăslău, B-dul. 1 Decembrie, Mamaia, Calea Moților, G. Coșbuc, Uzinei Electrice, V. Alecsandri, Sindicatelor, Emil Isac, Splaiul Independenței, Petru Maior, Clinicilor, Piața L. Blaga, Memorandumului, Napoca, Mamaia;

15 martie - Memorandumului, Calea Moților, Calea Mănăștur, Calea Florești, Câmpului, Izlazului, Primăverii, Plopilor, B-dul. 21 Decembrie, Regele Ferdinand, Gheorghe Barițiu, Horea, Petru Maior, Napoca, B-dul. Eroilor, Cardinal Iuliu Hossu, Avram Iancu, Republicii, I.Creangă, Luis Pasteur, Victor Babeș, Observatorului, Viilor, Gheorghe Dima, B. P. Hașdeu, Nuferilor, Dumitru Fărcaș.

SECTOR II - S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

12 martie - Fabricii, București, P-ța Abator, Dacia, Decebal, Traian, Oașului, B-dul Muncii, Paris, P-ța 1 Mai, Tăbăcarilor, Câmpul Pâinii, Tăbăcarilor, Porțelanului;

13 martie - B-dul. 21 Decembrie, P-ța Avram Iancu, P-ța Stefan Cel Mare, P-ța Cipariu, C-tin Brâncuși, Colonia Borhanci, N. Titulescu, Unirii, Th. Mihali, Al. V. Voievod, Dâmboviței, Ialomiței, Dunării, Siretului, Fabricii de Zahăr, Oașului;

14 martie - Fabricii, București, P-ța Abator, Dacia, Decebal, Traian, Oașului, B-dul Muncii, Traian, Calea Dorobanților, T. Moșoiu, Iașilor, Ploiești;

15 martie - B-dul. 21 Decembrie, P-ța Avram Iancu, P-ța Stefan Cel Mare, P-ța Cipariu, C-tin Brâncuși, Colonia Borhanci, N. Titulescu, Unirii, Th. Mihali, Al. V. Voievod, Dâmboviței, Ialomiței, P-ța. A.Iancu, Constanța, Argeș, O. Ghibu, N. Cristea, Ghe. Lazăr.

