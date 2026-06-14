UDMR amână decizia privind Guvernul Veștea și așteaptă poziția oficială a PNL

UDMR nu va lua deocamdată o decizie privind participarea la un eventual Guvern condus de Adrian Veștea și preferă să aștepte clarificarea situației din interiorul PNL, au declarat surse politice după ședința conducerii formațiunii.

UDMR transmite că va continua discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea, însă nu va lua o decizie finală înainte ca PNL să își stabilească poziția oficială. Foto: Inquam Photos / George Călin

UDMR transmite că va continua discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea, însă nu va lua o decizie finală înainte ca PNL să își stabilească poziția oficială. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor urmează să aibă o nouă ședință marți, când va analiza scenariile politice aflate pe masă.

Potrivit stiripesurse.ro, liderii Uniunii nu doresc ca partidul să fie perceput drept un actor implicat într-o eventuală ruptură a liberalilor, în contextul tensiunilor provocate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

UDMR așteaptă poziția oficială a PNL

Potrivit surselor participante la discuții, liderii UDMR consideră că o eventuală participare la guvernare trebuie analizată în funcție de decizia pe care o vor lua liberalii.

„UDMR nu vrea să participe la ruperea PNL. Vom aștepta să vedem ce decide PNL”, au declarat surse politice.

Poziția Uniunii vine în contextul conflictului izbucnit în interiorul liberalilor după desemnarea lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan. Mai mulți lideri PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, au criticat decizia și au susținut că partidul nu a fost consultat înaintea nominalizării.

Discuții cu Adrian Veștea, fără angajamente

Sursele citate susțin că UDMR este dispusă să poarte negocieri cu premierul desemnat, însă evită să se angajeze într-o formulă guvernamentală înainte de clarificarea situației politice.

„Vom discuta cu Veștea, dar dacă PNL își păstrează decizia de a rămâne în opoziție și așa va face și USR, va fi greu pentru noi să intrăm la guvernare”, au explicat sursele.

Astfel, UDMR nu exclude participarea la noul Executiv, însă nu dorește să fie singurul partener al PSD într-o formulă guvernamentală care ar putea alimenta conflictul intern din PNL.

UDMR ar susține Guvernul Veștea dacă PNL își schimbă poziția

Potrivit surselor politice, scenariul preferat de UDMR este acela în care liberalii decid să susțină Cabinetul condus de Adrian Veștea.

În acest moment, presiunea se mută asupra conducerii PNL, care trebuie să decidă dacă rămâne în opoziție, așa cum a anunțat după căderea Guvernului Bolojan, sau dacă acceptă să susțină un Executiv condus de unul dintre liderii partidului.

Situația este complicată și de faptul că în interiorul liberalilor au apărut poziții divergente. În timp ce Ilie Bolojan și apropiații săi contestă desemnarea lui Veștea, alți lideri liberali au transmis semnale de susținere pentru premierul desemnat și au respins ideea excluderii acestuia din partid.

Decizie așteptată marți

Conducerea UDMR urmează să se reunească din nou marți, când va decide dacă intră sau nu în formula de guvernare propusă de Adrian Veștea.

Până atunci, Uniunea va urmări atât negocierile purtate de premierul desemnat cu partidele parlamentare, cât și decizia oficială a PNL, care ar putea influența decisiv viitoarea majoritate parlamentară.

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