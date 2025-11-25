Sporul natural se menține negativ la Cluj: numărul persoanelor decedate, de 1,1 ori mai mare decât cel al născuților vii

Sporul natural se menține negativ, la Cluj, în prima lună de toamnă: numărul deceselor a fost în creștere, în septembrie, peste numărul născuților vii.

Sporul natural se menține negativ la Cluj|Foto: Depositphotos.com

Conform datelor privind mişcarea naturală a populaţiei, furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj, în luna septembrie 2025, sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-47 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,1 ori mai mare dacât cel al născuților vii.

Populația României scade dramatic, astfel că potrivit datelor statisticii oficiale, principala cauză a scăderii numărului de locuitori este reprezentată de sporul natural negativ, adică diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților.

Conform datelor statistice, în septembrie 2025, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a crescut faţă de luna august 2025, precum și față de septembrie 2024. În același timp, numărul deceselor a fost mai mare față de perioadele anterioare, respectiv luna august 2025 și luna septembrie 2024. Astfel, sporul natural a fost negativ în luna septembrie 2025.

Spor natural negativ la Cluj, în septembrie 2025|Sursa: DSJ Cluj

Concret, în luna septembrie 2025 s-a înregistrat nașterea a 557 copii, cu 24 copii mai mulți decât în luna august 2025 și cu 43 copii în plus față de luna septembrie 2024.

Numărul deceselor consemnate în luna septembrie 2025 a fost de 604, cu 60 decese mai multe decât în luna august 2025 și cu 19 decese în creștere față de septembrie 2024.

„Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate) s-a menținut negativ (-47 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,1 ori mai mare decât cel al născuților vii”, se arată în raportul remis monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

De asemenea, în prima lună de toamnă a fost înregistrat un deces la copiii cu vârstă sub 1 an.

În ceea ce privește numărul căsătoriilor și al divorțurilor, în septembrie s-au înregistrat 453 căsătorii. Concomitent, au fost înregistrate 70 de divorțuri, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Conform Direcției Județene de Statistică Cluj, „datele pentru lunile anului 2025 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice”, motiv pentru care datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.

Foto: Depositphotos.com

