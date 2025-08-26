Spor natural negativ în Cluj, la început de vară: numărul persoanelor decedate este de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților vii

Sporul natural se menține negativ la Cluj, în prima lună din vară. Numărul deceselor a crescut atât față de luna anterioară, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Spor natural negativ în Cluj, la început de vară: numărul persoanelor decedate este de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților vii|Foto: Depositphotos.com

Potrivit datelor actualizate privind mişcarea naturală a populaţiei, furnizate de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj, în luna iunie 2025, sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-152 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,3 ori mai mare dacât cel al născuților vii.

Spor negativ accentuat: Crește numărul deceselor

Conform datelor statistice, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a crescut faţă de luna mai 2025, precum și față de luna iunie 2024.

În același timp, numărul deceselor a crescut față de perioadele anterioare, respectiv luna mai 2025 si luna iunie 2024, astfel că sporul natural a fost negativ în luna iunie 2025.

Sursa: DSJ Cluj

În luna iunie 2025 s-a înregistrat nașterea a 474 copii, cu 10 copii mai mulți decât în luna mai 2025 și cu 9 copii în plus față de luna iunie 2024.

Numărul deceselor consemnate în luna iunie 2025 a fost de 626, cu 28 decese mai multe decât în luna mai 2025 și cu 7 decese în creștere față de iunie 2024. De asemenea, în iunie 2025 au fost 2 decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

Sporul natural, adică diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, s-a menținut negativ (-152 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,3 ori mai mare decât cel al născuților vii|Sursa: DSJ Cluj

De asemenea, în prima lună din vară, la oficiile de stare civilă din județul Cluj s-au înregistrat 428 căsătorii. Concomitent, au fost înregistrate 16 divorțuri, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Potrivit Direcției Județene de Statistică Cluj, „datele pentru lunile anului 2025 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice”, motiv pentru care datele aferente anului 2025 vor suporta modificări.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: