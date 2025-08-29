Populația României scade dramatic la 19 milioane de locuitori, pe fondul unui declin demografic accentuat

Populația României a scăzut la 19.036.031 de locuitori la începutul lui 2025, în timp ce fenomenul de îmbătrânire continuă să se accentueze.

Populația rezidentă în România a scăzut cu 31.545 de persoane, la 1 ianuarie 2025, față de începutul anului anterior, până la 19.036.031 de locuitori, în timp de fenomenul de îmbătrânire continuă să se accentueze, cu un raport de 130 de persoane vârstnice la o sută de tineri sub 15 ani, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Potrivit statisticii oficiale, principala cauză a scăderii numărului de locuitori l-a reprezentat sporul natural negativ, adică diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților, de minus 101.800 de persoane.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă din mediul urban a fost de 9,768 milioane de persoane, în scădere cu 1,3% față de aceeași perioadă din 2024.

De asemenea, populația feminină înregistrată în intervalul analizat era de 9,777 milioane de persoane, în scădere cu 0,2% față de perioada de referință.

Procesul de îmbătrânire se accentuează

Datele INS relevă faptul că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, ponderea populației vârstnice (de 65 ani și peste) continuându-și trendul de creștere. Astfel, comparativ cu 1 ianuarie 2024, s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale (de la 20% la 20,3%, la 1 ianuarie 2025).

Totodată, ponderea populației de 0-14 ani în total populație a scăzut de la 15,9%, la 1 ianuarie 2024, la 15,6%, în acest an, timp în care indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 125,8 la 130 de persoane vârstnice la o sută de persoane tinere (la 1 ianuarie 2025).

În același timp, raportul de dependență demografică a stagnat la 56,1 de persoane tinere și vârstnice la o sută de persoane adulte, la începutul acestui an.

Fără imigranți, populația României scădea sub 19 milioane

Populația României a continuat să scadă anul trecut, chiar dacă numărul imigranților l-a depășit pe cel al românilor care au emigrat.

Astfel, referitor la soldul migrației internaționale, la nivelul anului 2024, acesta a fost unul pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 58.800 de persoane.

„România a continuat să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere fată de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior”, se arată în analiza publicată de INS. Anul trecut au emigrat circa 230.000 de români.

Tot în cursul anului 2024, bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (57,6%), cât și în cel al imigranților (58,3%).

În ceea ce privește forța de muncă, potrivit datelor oficiale publicate în primăvara acestui an, în 2024, din cei peste 8,3 milioane de persoane care reprezentau populația activă a României, 451.000 erau șomeri, în timp ce rata de ocupare a tinerilor era sub 20%.

