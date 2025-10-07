E nevoie URGENTĂ de sânge pentru Eduard, băiatul accidentat grav de o mașină pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca

Eduard, tânărul operat de urgență la Neurochirugie Cluj după ce a fost lovit grav de o mașină pe strada Avram Iancu, are nevoie de urgentă de sânge.

Eduard are nevoie urgentă de sânge | Foto: Facebook, Academia de Fotbal Viitorul Cluj

Eduard Balogh, un copil de 12 ani din Cluj are nevoie urgentă de sânge după ce a fost lovit lovit de o mașină, miercuri, 1 octombrie 2025, iar ulterior a fost operat la Neurochirugie.

Nevoie urgentă de sânge pentru băiatul de 12 ani accidentat grav în Cluj-Napoca

„Apel de donare de sânge - Haideți să-l ajutăm împreună pe Eduard Balogh! Dragi părinți, cunoștințe, prieteni! La solicitarea medicilor, Asociația Părinților Báthory invită pe oricine poate ajuta să doneze sânge. Eduárd Balogh se află în prezent la secția de terapie intensivă de neurochirurgie pediatrică (ATI Neurochirurgie) și are nevoie urgentă de sânge (A2)”, a transmis Asociația Părinților din Báthory, într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit postării, orice donator de grupă sanguină poate ajuta.

„Vă rugăm să menționați numele Eduard Balogh («internat la ATI Neurochirurgie») atunci când donați sânge. Cei care puteți, vă rog să donați sânge până cel târziu pe 9 octombrie (joi). Fiecare donare de sânge este o șansă de a trăi. Mulțumim că l-ați ajutat pe Eduard să se recupereze!”, se mai arată în postare.

„Pacientul de 12 ani, transferat de la Spitalul de Copii cu un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat în regim de urgență pe Secția Neurochirurgie, în cursul serii. În prezent se află la Terapie-Intensivă Neurochirurgie, intubat, sedat și ventilat mecanic. Prognosticul medicilor este rezervat”, a transmis recent pentru monitorulcj.ro Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit Poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, informa, miercuri, IPJ Cluj.

De altfel, mama copilului accidentat pe trotuar a fost consultată de un echipaj SMURD sosit la locul accidentului, prezentând agitație psihomotorie în urma șocului suferit.

