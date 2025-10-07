Craiova, cel mai periculos oraș din România! E urmat de Iași și București. Cluj-Napoca e mult mai sigur.

Craiova, Iași și București sunt cele mai periculoase orașe românești într-un clasament bazat pe percepția locuitorilor. În schimb, Cluj-Napoca este mult mai sigur comparativ cu acestea.

Craiova este cel mai periculos oraș din România. Capitala Olteniei e urmată dă Iași și București în acest clasament publicat de comparethemarket.com.

Potrivit sursei citate, în topul mondial al celor mai periculoase orașe din lume, Craiova s-a clasat pe locul 190, Iașiul pe locul 279, iar București ocupă poziția 305.

Cluj-Napoca, printre cele mai puțin periculoase orașe din lume

În clasamentul orașelor periculoase sunt și Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca. Au obținut, însă, un scor mai mic, ceea ce înseamnă că sunt mai sigure, potrivit studiului.

Cluj-Napoca este pe locul 345 dintr-un total de 406, deci printre cele mai puțin periculoase la nivel mondial.

Poliția Română arată că nivelul de criminalitate de la noi din țară este în scădere. La nivelul anului 2023, infracționalitatea a scăzut cu 4% față de media ultimilor 10 ani.

Doar în Cluj, în primele 6 luni ale anului, au fost soluționate de către structurile de investigații criminale peste 9.100 de dosare penale. Peste 300 de persoane cercetate au primit și măsuri preventive, potrivit digi24.ro.

Cel mai periculos oraș din lume este Pietermaritzburg, din Africa de Sud, locul al doilea este ocupat de Pretoria, tot din Africa de sud, iar podiumul este ocupat de Caracas din Venezuela.

Cel mai puțin periculoase oarașe din lume sunt

Wollongong (Australia, locul 406)

Visakhapatnam (India, locul 405)

Ulaanbaatar (Mongolia, locul 404)

