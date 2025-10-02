Copilul de 12 ani spulberat de o mașină pe trotuar în centrul Clujului, operat de urgență. Prognosticul medicilor este rezervat.

Minorul de 12 ani, accidentat grav în timp ce se afla pe trotuarul de pe strada Avram Iancu, a fost operat în noaptea de miercuri spre joi. Copilul este intubat la ATI, iar medicii speră într-o minune.

Miercuri, un copil de 12 ani a fost spulberat de un Mustang în timp ce se afla pe trotuar, iar în urma impactului a suferit leziuni grave.

Minorul a fost transportat la Spitalul Pediatric din Cluj, iar ulterior a fost internat la secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj.

Operația a durat câteva ore, iar în urma intervenției realizate de o echipă medicală coordonată de profesorul Ștefan Florian, copilul a fost transferat la Secția de Terapie Intensivă (ATI).

Copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, fiind sub observație medicală, iar medicii speră într-o minune.

Băiatul de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca

„Pacientul de 12 ani, transferat de la Spitalul de Copii cu un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat în regim de urgență pe Secția Neurochirurgie, în cursul serii.

În prezent se află la Terapie-Intensivă Neurochirurgie, intubat, sedat și ventilat mecanic. Prognosticul medicilor este rezervat”, a transmis pentru monitorulcj.ro Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit Poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, informa, miercuri, IPJ Cluj.

De altfel, mama copilului accidentat pe trotuar a fost consultată de un echipaj SMURD sosit la locul accidentului, prezentând agitație psihomotorie în urma șocului suferit.

