CFR Cluj a pierdut ultimul amical al verii contra unei echipe din Liga a 2-a!

CFR Cluj a disputat marți după-amiază ultimul amical din această vară, în Gruia, contra divizionarei secunde Gloria Bistrița.

CFR Cluj a pierdut amicalul cu Gloria Bistrița, scor 0-2 / Foto: Gloria Bistrița Facebook

CFR Cluj a încheiat cu o înfrângere stagiul de pregătire al noului sezon. Alb-vișiniii au fost învinși de Gloria Bistrița, scor 0-2, în ultimul meci amical dinaintea debutului în Superligă.

Gloria Bistrița nu s-a speriat de vedetele din tabăra fostei campioane și a marcat în chiar primul sfert de oră.

Emmanuel Mensah (12), jucător împrumutat de vișiniii echipei antrenate de Nicolae Grigore, şi Branimir Cavar (68) au marcat golurile bistriţenilor.

Partida s-a desfăşurat fără public şi presă, la solicitarea clubului gazdă, care a dorit să facă ultimele reglaje înaintea startului în Superliga.

CFR Cluj a aliniat următoarea echipă de start: Moreira – Camora, Savic, Pantalon, Kun - Muhar, Fică - Korenica, Păun, Cordea – Drazic

În repriza secundă, Antonio Folha a mizat pe: Moreira (70’ Vâlceanu), Abeid, Sade, Gligor, Braun - Djokovic, Barrios, Perianu - Sfait, Biliboc, Zahovic.

De partea cealaltă, oaspeții au aliniat următoarea formulă de start în prima repriză: Greab – Pârvulescu, Lică, Asibey, Panţîru – Mehdi, Levan, Bradu – Mensah, King, Lupu.

În prima etapă a Superligii, CFR Cluj se va deplasa la Galați, pentru meciul cu Oțelul, programat sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30.

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