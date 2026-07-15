Un nou val de căldură și disconfort termic: Atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru zona montană a Clujului, miercuri și joi

Vremea rămâne instabilă în jumătate din țară, inclusiv în zona montană a Clujului, miercuri și joi, însă un nou val de căldură va cuprinde toată țara, până sâmbătă dimineața.

Un nou val de căldură și disconfort termic: Atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru zona montană a Clujului, miercuri și joi| Foto: monitorulcj.ro

Meterologii au emis noi avertizări meteo de vreme caniculară și instabilitate atmosferică accentuată.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 – 23:00, în zona montană, în Maramureș, în nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h) și, izolat, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

Atenționare Cod galben de vreme instabilă pentru zona montană a Clujului, miercuri și joi

În intervale scurte de timp (între o oră și trei ore), cantitățile de apă vor ajunge la 15 – 25 litri/mp, dar pe arii restrânse vor depăși 30 – 40 litri/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului, potrivit meteorologilor ANM.

Vreme instabilă în jumătate din țară, inclusiv în zona montană a Clujului, miercuri și joi|Sursa: ANM

De asemenea, joi, în intervalul orar 12:00 – 22:00, va fi în vigoare un al doilea Cod galben de vreme instabilă, ce vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 – 70 km/h), izolat prin vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 – 25 litri/mp, iar în unele zone de peste 30 – 40 litri/mp.

Informare de vreme călduroasă în toată țara, până sâmbătă dimineața

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă, valabil joi și vineri în patru județe din Banat și Crișana, precum și o informare de vreme călduroasă, care vizează întreaga țară până sâmbătă seara.

Astfel, în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 10:00, în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade, iar cele minime, în general, între 20 și 22 de grade, și vor caracteriza o noapte tropicală.

Cod galben de caniculă în Banat și Crișana. Un nou val de căldură va cuprinde toată țara, până sâmbătă dimineața|Sursa: ANM

Totodată, în perioada 15 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, va fi valabilă o informare de disconfort termic, caniculă și nopți tropicale în toate regiunile. Astfel, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde ITU va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi (16 iulie) și vineri (17 iulie) va fi caniculă în Crișana, Banat și în vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor oscila între 35 și 37 de grade.

În plus, în vestul și în sudul țării nopțile vor deveni tropicale și temperaturile minime se vor încadra, în general, în ecartul 20 – 21 de grade.

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