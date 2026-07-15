Patru din 10 tineri din Generația Z vor să își schimbe locul de muncă în următoarele șase luni. Avansarea în carieră contează de două ori mai mult decât stabilitatea!

Generația Z este cea mai predispusă să își schimbe locul de muncă, iar oportunitățile de avansare în carieră cântăresc de două ori mai mult decât siguranța unui job.

Tinerii din Generația Z sunt cei mai dispuși să își schimbe locul de muncă, iar posibilitatea de a avansa în carieră este pentru ei de două ori mai importantă decât stabilitatea unui job. | Imagine generată cu ajutorul AI

Tinerii din Generația Z sunt cei mai dispuși să își schimbe locul de muncă, iar posibilitatea de a avansa în carieră este pentru ei de două ori mai importantă decât stabilitatea unui job.

Acestea sunt concluziile studiului „Employee Sentiment România 2026”, realizat de MKOR pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de angajați din România.

Piața muncii din România traversează o schimbare de paradigmă, odată cu intrarea Generației Z pe piața muncii. Potrivit studiului „Employee Sentiment România 2026. Perspectiva angajaților români”, realizat de MKOR, 42% dintre angajații cu vârste între 18 și 28 de ani spun că este probabil sau foarte probabil să își schimbe locul de muncă în următoarele șase luni, comparativ cu 30% la nivel național.

Scorul mediu privind intenția de a schimba locul de muncă este de 5,1 din 10 în rândul Generației Z, peste media națională de 3,96 din 10. De asemenea, unul din cinci tineri a acordat scorul maxim, ceea ce înseamnă că este convins că va pleca de la actualul angajator.

Avansarea în carieră este prioritară pentru tineri

Potrivit cercetării, 43% dintre respondenții din Generația Z spun că oportunitățile de promovare îi determină să caute un alt loc de muncă, față de 30% media generală. În schimb, siguranța locului de muncă reprezintă un criteriu important pentru doar 18% dintre tineri, comparativ cu 29% dintre Millennials și 36% dintre angajații din Generația X.

Totuși, salariul rămâne principalul motiv pentru schimbarea locului de muncă, fiind menționat de 75% dintre respondenții Gen Z, procent apropiat de media națională de 78%.

„Gen Z nu respinge angajamentul față de un angajator, ci îl condiționează. Datele din Employee Sentiment România 2026 arată că Gen Z are venituri mai mici comparativ cu restul generațiilor și dorință de avansare mai mare și tocmai de aceea poate risca să caute un alt job. Companiile care vor reuși să rețină talentele Gen Z sunt cele care le arată un traseu concret de evoluție, o promovare în viitorul apropiat sau un proiect cu impact”, a declarat Cori Cimpoca, fondatoarea MKOR.

Tinerii câștigă cel mai puțin, dar sunt cei mai optimiști

Studiul arată că venitul mediu al angajaților din Generația Z este de aproximativ 3.700 de lei, sub media națională de aproape 4.900 de lei. Totodată, 57% dintre tineri câștigă cel mult 4.000 de lei lunar.

Cu toate acestea, Generația Z este și cea mai optimistă în ceea ce privește evoluția profesională. 28% dintre tineri spun că au beneficiat de creșteri salariale în ultimul an, față de 20% media generală, iar 24% consideră că siguranța locului de muncă s-a îmbunătățit, comparativ cu doar 10% la nivelul întregului eșantion.

În același timp, 32% dintre respondenții din Generația Z afirmă că oportunitățile de dezvoltare profesională au crescut, față de 19% media generală.

Studiu realizat pe un eșantion de 1000 de respondenți

Studiul „Employee Sentiment România 2026” a fost realizat de MKOR pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ la nivel național în funcție de gen, vârstă și distribuție geografică.

Cercetarea a vizat populația activă din România, cu vârste între 18 și 55 de ani, iar datele au fost colectate printr-un sondaj online (CAWI), utilizând panelul propriu al companiei de cercetare.

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