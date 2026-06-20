Gest emoționant la Cluj: Un copil de 9 ani a primit un rinichi de la tatăl său!

Un copil în vârstă de 9 ani a primit o nouă șansă la viață în urma unui transplant renal realizat de medicii de la Institutul de Transplant Renal din Cluj.

Caz emoționant la Cluj: Un copil de 9 ani a primit un rinichi de la tatăl său|Foto: pexels.com

Transplant cu emoții, la Cluj, unde un copil de 9 ani a primit un rinichi de la tatăl său.

Cazul i-a impresionat pe medicii clujeni, care au realizat astfel al 45-lea transplant renal din acest an.

Caz emoționant la ICUTR Cluj: Un copil de 9 ani a primit un rinichi de la tatăl său

„Este un moment profund emoționant, care vorbește despre curaj, încredere și despre forța extraordinară a familiei. Gestul tatălui său reprezintă una dintre cele mai frumoase forme de dăruire: oferirea unei părți din sine pentru viitorul propriului copil”, spune dr. Florin Elec, șeful secţiei Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj.

În Cluj funcționează singurul centru de transplant renal pediatric din țară, iar anual la ICUTR Cluj sunt transplantați aproximativ 100 de pacienți.

Intervenția desfășurată miercuri reprezintă al 45-lea transplant renal efectuat de medicii clujeni în acest an:

„Fiecare astfel de intervenție înseamnă o nouă șansă pentru pacienții aflați pe lista de așteptare și o dovadă a importanței donării de organe”, a adăugat dr. Florin Elec.

Alte două transplanturi renale de la donatori aflați în moarte cerebrală, pentru pacienți înscriși pe lista de așteptare, au fost efectuate în aceeași zi, potrivit reprezentanților instituției medicale.

Anul trecut, peste 2.300 de pacienți se regăseau pe lista de așteptare.

Donarea de organe rămâne esențială în efortul comun de a oferi o nouă șansă la viață persoanelor care suferă de insuficiență renală, semnalează medicii clujeni.

De altfel, potrivit reprezentanților ICUTR Cluj, realizarea Centrului Integrat de Transplant ar reprezenta o etapă de impact pentru Cluj și un pas concret ce ar facilita semnificativ creșterea țintei de transplanturi renale la 200 pe an.

Transplanturi renale efectuate în perioada 2020 – 2025

Numărul transplanturilor efectuate a evoluat susținut în ultimii ani:

*2020 (perioada pandemică) – 68 de transplanturi de rinichi

*2021 (perioada pandemică) – 58

*2022 – 95

*2023 – 91

*2024 – 73

*2025 - 93

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: