Licitație trucată la Spitalul Regional Cluj, oferta mai scumpă cu 292 de milioane de lei câștigă licitația, contractul ajunge la un sponsor PSD

Licitația pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj s-a încheiat cu desemnarea unei oferte mai scumpe cu aproximativ 292 de milioane de lei față de cea mai ieftină, potrivit unei investigații realizate de DeFapt.ro.

Contractul a fost atribuit unei asocieri conduse de compania turcă CCN, deși oferta mai mică, de circa 1,48 miliarde de lei, fusese inițial considerată admisibilă.

Diferența dintre oferte este semnificativă: câștigătoarea a propus aproximativ 1,77 miliarde de lei, cu aproape 300 de milioane mai mult. Oferta mai ieftină, depusă de asocierea Leviatan, a fost eliminată după ce autoritățile au considerat că prețul este „neobișnuit de scăzut” și că o eroare materială corectată ar reprezenta o modificare nepermisă a ofertei.

Procesul de evaluare a durat aproximativ șase luni la nivelul Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, însă decizia a fost întoarsă rapid după un aviz emis în doar două zile de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Sub presiunea acestui aviz, comisia de evaluare și-a schimbat poziția și a descalificat oferta mai mică.

Contestațiile au ajuns la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care a semnalat probleme legate de oferta câștigătoare, fără a anula însă procedura. În final, Curtea de Apel București a confirmat atribuirea contractului către asocierea CCN.

În centrul controversei apar și nume cu legături politice: la momentul deciziei, ANAP era condusă de Iuliana Feclistov, iar în asocierea câștigătoare se regăsesc firme controlate de omul de afaceri Mihai Rotaru, despre care presa a relatat că ar fi finanțat Partidul Social Democrat.

