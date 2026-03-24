15 copii evacuați de la Pediatrie 3 în urma unei avarii la rețeaua de gaz

Mai mulți copii internați la Clinica Pediatrie 3 din Cluj-Napoca au fost evacuați și transferați în alte locații în urma unei avarii la rețeaua de gaz.

Mai mulți copii internați la Clinica Pediatrie 3 din Cluj au fost evacuați și transferați în alte locații în urma unei avarii la rețeaua de gaz| Foto: Pixabay.com

Intervenție contracronometru, marți, la Clinica Pediatrie 3 a Spitalului de Copii din Cluj.

În urma unei avarii la rețeaua de gaz, 15 copii au fost evacuați de urgență și transferați la alte clinici din municipiu.

15 copii evacuați de la Pediatrie 3 în urma unei avarii la rețeaua cu gaz

Informația a fost confirmată pentru monitorulcj.ro de reprezentanții instituției medicale:

„La Pediatrie III a fost o avarie la alimentarea cu gaz. Motiv pentru care copiii au fost evacuați - au fost mutați în alte clinici și locații.

Cei responsabili cu efectuarea lucrărilor la gaz au fost anunțați, alimentarea cu gaz a fost oprită, iar problema este în curs de rezolvare”, a declarat pentru monitorulcj.ro purtătorul de cuvânt al al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, Delia Dreghiciu.

În privința revenirii copiilor în locația inițială, reprezentanții instituției medicale arată că decizia va fi luată atunci când nu va exista niciun risc pentru copii:

„Se va decide doar atunci când copiii vor fi în siguranță”, a adăugat sursa citată.

În total, 15 copii au fost evacuați de urgență și transferați pentru îngrijiri de specialitate în alte clinici. Situația a fost semnalată marți, în urma unei suspiciuni de avarie la rețeua de gaze. În acest caz a fost decisă măsura de sigilare a gazului și transferul copiilor la alte clinici din municipiu.

