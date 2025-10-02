Doi copii cu boală cronică de rinichi, intervenție salvatoare la Institutul de Transplant Renal din Cluj

Doi copii cu boală cronică de rinichi în stadiu final au beneficiat de o intervenție salvatoare realizată de medicii de la Institutul de Transplant Renal Cluj. Doar în acest an, instituția medicală a efectuat nouă transplanturi pediatrice.

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca continuă să ofere o nouă șansă la viață copiilor cu boală cronică de rinichi în stadiu final.

În ultima săptămână, echipa ICUTR a realizat două transplanturi renale pediatrice, ajungând astfel la un total de 9 transplanturi pediatrice efectuate în anul 2025, dintr-un număr total de 64 de transplanturi renale.

Aceste intervenții au fost posibile datorită donatorilor vii – părinții, care au ales să le ofere copiilor lor șansa la o viață normală.

„În contextul în care numărul donatorilor în moarte cerebrală rămâne scăzut, generozitatea și curajul acestor părinți reprezintă soluția salvatoare pentru micii pacienți”, informează Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Medicii de la ICUTR Cluj au mulțumit tuturor celor care sprijină eforturile instituției medicale, inclusiv prin implicarea în demersurile necesare pentru construirea unui Centru de Transplant modern, care să permită extinderea activității atât urologice, cât și de transplant.

Extinderea procedurilor de transplant, economie de milioane de euro la buget

Efectuarea a 100 de transplanturi anual generează o economie de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat, comparativ cu tratamentul prin dializă.

„Creșterea numărului de transplanturi ar amplifica și mai mult această economie. Acolo se găsesc banii și viziunea pentru construcția unui nou Centru de Transplant, un proiect vital pentru viitorul pacienților și pentru sustenabilitatea sistemului sanitar românesc”, transmite ICUTR Cluj, care arată că medicii rămân angajați în asigurarea celor mai bune condiții medicale și pentru continuarea misiunii de a reda speranța și sănătatea pacienților.

Centrul de transplant renal din Cluj realizează aproximativ 100 de transplanturi anual. De altfel, în Cluj funcționează singurul centru de transplant pediatric din țară.

În vara acestui an, un pacient din Cluj a beneficiat de un transplant renal după 13 ani de așteptare.

De asemenea, în martie 2025, rinichii unei fetițe de 5 ani care a decedat au oferit o nouă șansă la viață pentru doi copii de 9 și de 10 ani.

