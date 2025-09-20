61 de transplanturi renale, realizate la Institutul Urologie și Transplant Renal Cluj. Dr. Gheorghiță Iacob: „Numărul donatorilor este foarte mic în România.”

Numărul pacienților pe listele de așteptare pentru un transplant renal a ajuns la aproape 2.500 de pacienți.

La Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca au fost realizate 61 de transplaturi renale anul acesta | Foto: monitorulcj.ro

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a realizat, în decursul acestui an, 61 de transplanturi renale, însă numărul pacienților de pe listele de așteptare este mult mai mare.

61 de transplanturi renale, realizate la ICUTR Cluj

„Până acum am făcut 61 de transplanturi. Anul trecut au fost 93. Cam de doi ani de zile suntem undeva la 90. Cel mai mare număr de transplanturi a fost 153. Pe listele de așteptare sunt undeva pe la 2.000 - 2.500 de pacienți care așteaptă. Regula e că, dacă se înscriu la un centru, nu trebuie să se înscrie la alt centru. Dar pot să se mute de la un centru la altul, în funcție de cum decide fiecare. Dar, când apare un donator, nu știi care e compatibilitatea”, a declarat Gheorghiță Iacob, medic primar la ICUTR și purtătorul de cuvânt al instituției, potrivit Agerpres.ro.

El a explicat că, în principiu, donatorii sunt cei aflați în moarte cerebrală, însă există și cazuri de donatori vii.

„Noi nu încurajăm transplantul de la donatori vii, dar în condițiile în care numărul de donatori decedați este foarte mic trebuie să acceptăm acest transplant de la donatorii vii. Și avem cazuri. În acest moment avem 10-15 cazuri de astfel de donatori vii, circa 25%. În principiu, oricine poate să devină donator, dar noi îi încurajăm să vină cu rude până la gradul IV, deci veri direcți, nu mai mult, iar în cazurile în care sunt 'înrudiri emoționale”, suntem foarte, foarte atenți, pentru că, în final, chiar dacă e numai problema lor, în momentul în care lucrurile nu sunt corecte legal, orice eveniment are impact pe toată activitatea de transplant național. Și din punctul acesta de vedere, noi resimțim o presiune nemeritată”, a mai spus Gheorghiță Iacob.

Purtător de cuvânt ICUTR Cluj, dr. Gheorghiță Iacob: „Numărul donatorilor este foarte mic în România.”

Potrivit acestuia, din diferite motive, numărul de donatori în România este foarte mic în raport cu celelalte țări europene. El spune că media europeană este de circa 10 donatori la un milion de locuitori, iar în unele țări ajunge chiar la 20 de donatori, pe când în România numărul donatorilor este mult mai mic.

„La o populație de 20 de milioane și la o medie de 10 donatori la milionul de locuitori, în România am putea avea în fiecare an 200 de donatori în moarte cerebrală. 200 de donatori înseamnă 400 de grefe renale și noi suntem la 100-150”, a punctat Gheorghiță Iacob.

