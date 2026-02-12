Cluj, în TOP-ul național la infecțiile de gripă: 11 decese în județ și peste 590 de noi cazuri într-o săptămână

Din cele 74 de decese raportate la nivel național din cauza gripei, 11 morți au fost în Cluj. Doar săptămâna trecută, 597 de noi cazuri au fost înregistrate în județ.

Din 74 de decese cauzate de gripă la nivel national, 11 sunt la Cluj|Foto: pixabay.com

Gripa continuă să facă ravagii în România.

Peste 100.000 de cazuri de infecții respiratorii și gripă au fost raportate în ultima săptămână, iar Clujul este pe locul doi în topul nașional după numărul de infectări.

Cluj, în TOP-ul național la infecțiile de gripă: 11 decese în județ și peste 590 de noi cazuri într-o săptămână

Un număr de șase persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat, joi, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

De la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese cauzate de gripă, din care 11 în Cluj.

„În săptămâna 2 - 8 februarie s-au înregistrat 106.462 cazuri de infecții respiratorii - gripă clinică, IACRS și pneumonii, ceea ce reprezintă cu 5,7% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (112.896) și cu 32,8% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (158.395). Variația în minus față de media calculată de 125.660 a cazurilor din ultimii ani (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 15,3%”, a transmis INSP.

În aceeași perioadă, la nivel național s-au înregistrat 6.780 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 9.039 în săptămâna precedentă și cu 11.760 în aceeași săptămână a sezonului precedent, fiind de 1,3 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (5.094).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județe, cele mai multe fiind în:

*municipiul București - 682

*județul Cluj - 597

*județul Prahova - 591.

Cluj, în TOP-ul național la infecțiile de gripă|Sursa: INSP

În același interval s-au raportat 175 cazuri de gripă confirmată de laborator, dintre care 45 cu virus gripal AH3, 12 cu virus gripal AH1 și 118 cu virus gripal A nesubtipat.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclasa K.

Până la data de 8 februarie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.303.355 de vaccinări antigripale, dintre care 1.276.476 pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat și 6.096 vaccinări efectuate în farmaciile comunitare autorizate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: