Cele două femei diagnosticate cu lepră la Cluj s-au întors în țara natală

Cele două femei anagajate la un salon de spa din Cluj-Napoca și diagnosticate cu lepră în decembrie anul trecut s-au întors în țara natală.

Cele două femei (surori) angajate la un centru spa din Cluj-Napoca au fost internate la Spitalul Clinic de Bolin Infecțioase din municipiu în , iar ulterior, după ce starea lor de sănătate s-a îmbunătățit, ele au urmat tratament la domiciliu, iar ulterior, ele s-ar fi întors în țara lor natală.

„Nu am îngrijit noi aceşti bolnavi, i-au îngrijit colegii din Cluj şi i-au îngrijit foarte bine şi, din câte ştiu eu, neoficial, de la ei, după primele zile în care au administrat tratamentul foarte eficient - pentru că lepra după primele administrări, după două-trei zile, devine complet inofensivă pentru cei din jur, dar tratamentul pentru cei din jur e de lungă durată – dar înţeleg că doamnele s-au întors în ţara de origine”, a declarat prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş” din Bucureşti, marţi seară, 27 ianuarie 2026, la Medika TV.

În decembrie 2025, două surori, originare din Indonezia și angajate ca maseuze la un centru spa din Cluj-Napoca, au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase imediat după ce au fost confirmate cu lepră.

„Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie 2025”, arată DSP Cluj într-un comunicat transmis în decembrie 2025.

Primele informații despre cazurile de lepră din Cluj au fost anunțate în seara zilei de 11 decembrie 2025, printr-un mesaj publicat pe Facebook de Ministerul Sănătății.

Ulterior, în 12 decembrie 2025, DSP Cluj a transmis un comunicat de presă prin care informa că instituția a luat toate măsurile necesare în cazurile de lepră depistate în Cluj-Napoca.

