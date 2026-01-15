Peste 2.900 de clienți, vizați de ancheta DSP în urma cazurilor de lepră confirmate la un spa din Cluj

Mai bine de 2.900 de clienți care au frecventat centrul spa din Cluj-Napoca unde au fost confirmate cazurile de lepră sunt vizați de ancheta DSP Cluj.

Aproape 3.000 de clienți ai centrului spa, unde au fost descoperite cele două cazuri de lepră, au fost identificați de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj.

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj

Cele două persoane infectate se află sub tratament la domiciliu, potrivit unei informări publicate joi de DSP Cluj.

În cadrul anchetei epidemiologice desfăşurate la centrul spa au fost identificaţi 2.935 de clienţi, dintre care aproximativ 1.800 au fost informaţi prin e-mail cu privire la riscul de expunere, simptome, modalitatea de transmitere şi măsurile recomandate.

„Pentru persoanele fără adresă de e-mail, conducerea salonului a fost solicitată să transmită informaţiile prin canalele proprii de comunicare”, menționează sursa citată.

„Conform definiţiei OMS, au fost consideraţi contacţi doar persoanele cu expunere prelungită, respectiv 8 colegi de serviciu, care au fost toţi evaluaţi clinic şi nu prezintă semne de boală. Aceştia vor fi monitorizaţi anual”, adaugă DSP Cluj.

Măsuri administrative

În urma confirmării cazurilor de lepră, au fost luate o serie de măsuri administrative. Astfel, activitatea centrului spa a fost suspendată temporar în 11 decembrie 2025, până la finalizarea anchetei. Ulterior, centrul şi-a reluat activitatea în urma dezinfectării complete a spaţiilor prin ozonificare.

Potrivit DSP Cluj, nu au fost constatate nereguli privind normele de igienă şi nu au fost aplicate sancţiuni. De altfel, la nivel național, „nu există protocoale specifice pentru screeningul angajaţilor proveniţi din zone endemice pentru lepră”, adaugă sursa citată.

În acest context, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii au fost informate permanent pe parcursul anchetei epidemiologice.

Măsurile de prevenție, aplicate pe termen lung

Autoritățile în domeniu anunță că persoanele expunere prelungită vor fi evaluate medical anual.

De asemenea, clienţii centrului spa au fost sfătuiți să se prezinte la medic în cazul apariţiei unor simptome compatibile, deşi riscul de transmitere este foarte redus.

„Din momentul apariţiei suspiciunii, cele două angajate nu au mai lucrat, astfel încât niciun client nu a fost expus ulterior”, potrivit Direcției de Sănătate Publică Cluj.

DSP Cluj oferă asigurări că „nu există cazuri noi şi că situaţia este complet monitorizată, fără risc epidemiologic pentru comunitate”.

În decembrie 2025, două surori, angajate ca maseuze la un centru spa din Cluj-Napoca, au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase imediat după ce au fost confirmate cu lepră.

Primele informații despre cazurile de lepră din Cluj au fost anunțate în seara zilei de 11 decembrie 2025, printr-un mesaj publicat pe Facebook de Ministerul Sănătății.

Ulterior, în 12 decembrie 2025, DSP Cluj a transmis un comunicat de presă prin care informa că instituția a luat toate măsurile necesare în cazurile de lepră depistate în Cluj-Napoca.

