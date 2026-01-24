Acuzații grave la adresa lui Bolojan: „Îi dezinformează pe români!”

Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, deputat PSD, susține că premierul Ilie Bolojan „îi dezinformează pe români” atunci când compară România din punct de vedere statistic cu media Uniunii Europene.

Ilie Bolojan | Foto: gov.ro

El l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare făcută pe Facebook, îi care îi reproșează acestuia, printre altele, că ar dezinforma cu datele pe care le prezintă.

„De la o vreme, domnul prim-ministru Bolojan are un apetit deosebit să compare statistic România cu media UE! Am arătat că a dezinformat când ne-a spus că avem taxe mai mici pe proprietate decât în Europa și acum vrea să o facă din nou spunând că autoritățile locale încasează prea puțin din taxe și de aceea greul cade pe Guvern pentru susținerea administrației locale!

Păi, domnule Bolojan, banii de la Guvern nu vin tot din taxele plătite de noi toți? Dacă nu ați mai lua la bugetul central atâția bani de la local, poate că nu v-ar mai fi atât de greu!”, a scris Budăi pe Facebook.

El a dat drept exemplu o serie de date, context în care a susținut că premierul îi 'dezinformează' pe români.

„Iar dacă tot vă raportați la UE, atunci nu mai luați doar datele care vă convin! Uitați-vă și la aceste date! România are cea mai mare inflație din UE, cu mult peste medie și la mare distanță față locul 2! 8,6% în decembrie 2025, față de doar 2,3% media UE.

Este efectul creșterii TVA și a accizelor și v-am avertizat anul trecut că este greșită calea! România alocă pentru plata tuturor pensiilor doar 9,73% din PIB, față de 12,3% din PIB, media UE! Ce mai vreți să luați de la pensionari? Salariul mediu din România este la jumătate față de media europeană. 21.108 euro anual în țara noastră, față de 39.807, media UE.

Nu mai vorbiți de creșterea vârstei de pensionare! România este pe penultimul loc în UE la speranța de viață, cu 76,6 ani, față de 81,7 media UE. Când mai spuneți că autoritățile locale încasează prea puține taxe, uitați-vă și la sărăcia românilor, domnule prim-ministru!

În 2024, România era pe locul 2 din UE în privința persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu 27,9% din total populație, față de 21% media UE. Acum, după ce ați crescut TVA, accize și taxe pe proprietate aveți toate șansele să câștigați titlul de campion al sărăciei pe plan european!

Deci nu mai încercați să îi dezinformați pe români! Comparația cu UE nu vă avantajează!”, a transmis Marius Budăi.

