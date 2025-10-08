A revenit sezonul răcelilor și a COVID-ului la Cluj. Director DSP, dr. Mihai Moisescu: Oamenii se testează mai des și se pregătesc pentru vaccinarea antigripală.

Odată cu venirea toamnei, la Cluj a revenit și sezonul răcelilor și a COVID-ului. Cazurile pot crește deaorace în oraș, studenții și elevii și-au reînceput activitatea.

Odată cu venirea toamnei, la Cluj a început iar sezonul răcelilor | Foto: pexels.com / deposiphotos.com / Fotografii ilustrative

Virozele respiratorii din județul Cluj vor începe să fie monitorizate deoarece a început sezonul răcelilor.

În ultima perioadă, în Cluj, aglomerările de oameni sunt mai mari, odată cu revenirea elevilor și a studenților la ore.

Așadar, șansa de a lua COVID/răceală/viroză/gripă e tot mai mare, mai ales că și afară este mai frig deja de o perioadă bună de timp.

Director DSP Cluj, Dr. Mihai Moiescu-Goia: „Mai mulți oameni s-au testat de COVID în ultima perioadă”

Am stat de vorbă cu Dr. Mihai Moiescu-Goia, directorul executiv al Direcție de Sănătate Publică (DSP) Cluj pentru a afla mai multe detalii despre această perioadă în care apar, de regulă, infecțiile respiratorii.

„S-au testat mai mulți (de COVID-19 - n. red.) în ultima perioadă. Nu mai e cum era în trecut, dar au fost și zile în care au fost 130 de oameni care au făcut teste rapide. Acum două săptămâni am avut două teste de gripă confirmate. E sezonul rece deja și va începe și vaccinarea antigripală”, a transmis Dr. Mihai Moiescu-Goia, pentru monitorulcj.ro.

Acesta a explicat că oamenii se pot adresa medicului de familie care îi vor evalua si vor stabili dacă se află în categoria de risc și dacă vor beneficia de vaccinare compensată 100% sau 50%.

„Au început să își cumpere (vaccinuri antigripale - n. red.) și eu mi-am cumpărat și urmează să-l primesc pentru că l-am comandat”, ne-a mai spus directorul DSP Cluj.

Mai multe cazuri de COVID la Cluj-Napoca

În perioada 21 septembrie - 4 octombrie 2025, în Cluj-Napoca au fost raportate 199 de cazuri de COVID, (rată a incidenței de 0,68 la 1.000 de locuitori).

31 a fost numărul cel mai mare de cazuri înregistrate într-o singură zi. Asta s-a întâmplat în 22 septembrie 2025.

În cel mai recent raport au fost cu patru cazuri mai multe față de penultimul, cel din perioada 06.09 - 19.09.2025. În raportul valabil pentru perioada 21 septembrie - 4 octombrie 2025, la nivelul județului Cluj au fost întregistrate 371 de cazuri de COVID.

Cum ne tratăm/ferim de răceală?

La apariția primelor semne de rinoree, răgușeală, tuse, febră, trebuie să ne prezentăm la medic, să fim evaluați, să ni se indice un tratamnent sau o conduită terapeutică de urmat și să purtăm mască.

Dureri musculare şi de cap, strănuturi şi congestii nazale sunt simptomele obişnuite cu care suntem obligaţi să convieţuim cel puţin şapte zile.

Pentru a ameliora simptomele răcelii și a accelera recuperarea, apelează la repaus, hidratare și medicamente pentru ameliorarea durerii, precum acetaminofen sau ibuprofen, și la decongestionante nazale, pe care le poți folosi pentru scurt timp. De asemenea, este recomandată o dietă echilibrată bogată în vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, pentru a susține sistemul imunitar.

