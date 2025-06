Clujul lansează Coaliția „HPV Free City”, prima inițiativă la nivel național pentru prevenția și vaccinarea împotriva virusului HPV

Joi, la Cluj-Napoca, au fost puse bazele unei coaliții locale în sprijinul prevenției și informării împotriva infecției cu virusul HPV. În prezent, infecția cu HPV reprezintă una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală, cu consecințe grave asupra sănătății publice, prin asocierea cu multiple tipuri de cancer.

La Cluj a fost lansată Coaliția HPV Free City, prima inițiativă la nivel național pentru prevenția și vaccinarea împotriva virusului HPV|Foto: monitorulcj.ro

România se confruntă cu cea mai ridicată rată de mortalitate prematură din cauza cancerului de col uterin. Incidența cancerului de col este de 2,5 ori mai mare decât media UE 27, cu o rată a mortalității de peste 4 ori mai mare.

În acest context îngrijorător, prin lansarea acestui proiect, Cluj-Napoca își propune o serie de obiective în ceea ce privește implicațiile infecției HPV, cauzele și riscurile acesteia, precum și mecanismele de prevenție, care devin mai facile prin posibilitatea vacinării gratuite, extinse pentru tineri până la vârsta de 26 de ani.

Informare, conștientizare și prevenție

Proiectul a fost inițiat prin efortul comun al Federației Tinerilor din Cluj, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice – Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj-Napoca, Prefectura Cluj, Direcția de Sănătate Publică Cluj, dar și ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, ai Asociației Medicilor de Familie Cluj, ai mediului privat și ai organizațiilor civice.

Lansarea Coaliției „HPV Free City”, la Cluj, 26 iunie 2025|Foto: monitorulcj.ro

„Lansarea Coaliției «Cluj-Napoca HPV Free City» este prima inițiativă la nivel local prin care aducem în același loc instituțiile publice, mediul privat și societatea civilă, pentru a promova sănătatea tinerilor și pentru a atrage atenția că vaccinarea și screening-ul sunt cele mai bune opțiuni atunci când vorbim despre virusul HPV.

Paul Marc, președintele Federației Tinerilor din Cluj: „Vaccinarea și screening-ul sunt cele mai bune opțiuni atunci când vorbim despre virusul HPV”|Foto: monitorulcj.ro

Obiectivele principale ale coaliției constau într-un program solid de informare în rândul tinerilor și a părinților. De asemenea, ne propunem să extindem proiectul, dincolo de municipiul Cluj-Napoca și să ajungem în mediul rural, în municipiile și orașele mici din județul Cluj pentru a informa și a combate miturile despre acest subiect.

Practic, ne dorim să creștem rata de vaccinare în județul Cluj, dar să și multiplicăm acest demers, iar Clujul să poată da tonul în țară prin această campanie, care merită extinsă la nivel național”, a declarat Paul Marc, președintele Federației Tinerilor din Cluj.

Ovidiu Cîmpean: „Coaliția lansată la Cluj, o inițiativă pentru sănătatea tinerilor, care merită multiplicată la nivel național”

La evenimentul desfășurat la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor a fost prezent și deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, inițiatorul legii privind extinderea vaccinării anti-HPV gratuite pentru toate fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani, care a amintit de debutul acestui demers cu impact direct asupra sănătății publice.

„Anul trecut, în calitate de secretar de stat, am fost invitat la Insitutul Oncologic din Cluj-Napoca pentru a vedea rezultatele obținute în urma unui proiect de screening și vaccinare anti-HPV, finanțat prin fonduri norvegiene, și am fost impresionat de impactul acestui proiect dar și de suferința pe care am văzut-o, motiv pentru care mi-am propus ca, odată ce voi ajunge în Parlamentul României, să inițiez un proiect de lege prin care tinerii să aibă acces gratuit la vaccinare: până acum aveau acees de la 11 la 18 ani, iar noi am propus majorarea vârstei până la 26 de ani”, a explicat deputatul Ovidiu Cîmpean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean, inițiatorul legii privind extinderea vaccinării anti-HPV gratuite pentru toate fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani: „Un program național real ne-ar permite reducerea cu peste 90% a cazurilor de cancer de col uterin”|Foto: monitorulcj.ro

Demersurile pentru prevenția infecției cu virusul HPV trebuie să beneficieze de o colaborare fructuoasă a tuturor autorităților și organizațiilor implicate în sănătatea publică, dar nu numai, în condițiile în care costurile prevenției sunt de 8 -10 ori mai reduse decât costurile tratamentului.

„Dacă am reuși realizarea unui program național real de vaccinare, am putea reduce cu peste 90% cazurile de cancer de col uterin.

În România, rata mortalității este de trei ori mai mare decât cea de la nivel european, ceea ce ne determină să tratăm cu seriozitate acest subiect.

În Parlament, atunci când s-a votat cu o largă majoritate acestă inițiativă legislativă, am spus că este ca o «autostradă a sănătății», pentru că reprezintă o investiție în sănătatea publică, în viitorul sănătos al tinerilor.

Pavilionul Tinerilor (Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca): Lansarea Coaliției „HPV Free City”, 26 iunie 2025|Foto: monitorulcj.ro

Însă, degeaba facem legi și norme de aplicare dacă informația nu ajunge la tineri și dacă nu trecem de la mituri la realitate, astfel că această Coaliție lansată la Cluj are menirea să dea glas tinerilor informați, specialiștilor, medicilor, instituțiilor din domeniu, pentru a crește protecția în fața infecției HPV și a reduce incidența acestor afecțiuni cauzate de infecția cu acest virus”, a explicat deputatul liberal clujean, Ovidiu Cîmpean.

Parlamentarul liberal a accentuat importanța extinderii acestui proiect de la nivel local la nivel național, în beneficiul sănătății publice a românilor.

Vaccinarea anti-HPV, o oportunitate insuficient valorificată

În prezent, în România rata de acoperire vaccinală rămâne suboptimală, cu doar 6% acoperire. vaccinală la nivel național. În perioada decembrie 2023 – decembrie 2024, peste 94.000 de persoane au început schema de vaccinare anti-HPV.

Cele mai multe persoane vaccinate au fost de sex feminin, din grupa de vârstă 19-45 ani (42.205; 45%), urmată de fete cu vârsta între 11-14 ani (20.186; 21,4%) și de fete cu vârsta între 15-18 ani (12.854; 13.6%). În rândul băieților, cele mai multe doze au fost administrate segmentului de vârstă 15-18 ani

Cluj, pe locul doi în țară în ceea ce privește rata vaccinării anti-HPV

Cele mai multe persoane care și-au demarat schema de vaccinare anul trecut au domiciliul în municipiul București (21.593; 23%), urmat de Cluj (6.551; 7%), Timiș (4.387; 5%), Prahova (4.203; 4%) și Ilfov (4.127; 4%).

Ovidiu Cîmpean: „Prima Coaliție locală „HPV Fre City” din țară este mai mult decât o semnătură pe un document. Este un angajament pentru viitorul tinerilor noștri”|Foto: monitorulcj.ro

Deși numărul persoanelor care aleg vaccinarea este în creștere, procentele încă mici la nivel de regiune demonstrează nevoia acută de implicare și trecere la acțiune.

Prevenția, mult mai accesibilă decât costurile tratamentelor oncologice

Clujul este un centru universitar important pentru România, dar și un centru medical de excepție, iar inițiativa lansată la Cluj pentru prevenția și vaccinarea anti-HPV reprezintă un demers firesc, care merită susținut, a apreciat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

„Sunt încântat de faptul că acest eveniment are loc în Cluj-Napoca, un punct de atracție pentru tineri și studenți, dar Clujul este și un centru medical de excepție, iar mulți români apelează la serviciile medicale de înaltă calitate pe care le regăsesc în centrele și instituțiile medicale din orașul și județul nostru.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a semnat actul de înființfare a Coaliției „HPV Free City”, în cadrul evenimentului desfășurat la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor|Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Județean Cluj are cinci instituții medicale în subordine, iar administrația județeană contribuie permanent prin proiectele pe care le susține astfel încât spitalele să poată face față nevoilor pe care la au clujenii și românii deopotrivă.

Vaccinarea anti-HPV este cu atât mai importantă cu cât tratamentele oncologice sunt extrem de costisitoare, iar prin legea inițiată de colegul nostru Ovidiu Cîmpean încercăm să ne adresăm tinerilor, care reprezintă viitorul acestei țări”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Radu Rațiu a apreciat inițiativa legislativă prin care tinerii pot beneficia de vaccinare gratuită anti-HPV până la 26 de ani și a afirmat că este una dintre cele mai importante legi propuse și susținute în ultimii ani în Parlamentul României.

Un ecosistem funcțional pentru combaterea afecțiunilor cauzate de virusul HPV

„Instituția Prefectului aderă cu toată convingerea la această coaliție”, a declarat prefectul Maria Forna.

Maria Forna a accentuat importanța unui ecosistem unit care să acționeze prin eforturi conjugate în privința informării, prevenției și combaterii infecției cu virusul HPV.

„Sprijinim instituțional acest demers, dar și în ceea ce privește diseminarea informațiilor la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Cluj, astfel încât această inițiativă extrem de benefică să ajungă de la Cluj-Napoca până în zona de munte, în toate zonele rurale și urbane. Trebuie ca împreună să depunem aceste eforturi, să avem activități de prevenție nu doar la nivel societal, ci le nivel de familie, de biserică, la nivel de școală, trebuie să existe un ecosistem unit care să lupte împotriva anumitor situații ce pot fi fatale pentru noi sau semenii noștri”, a declarat prefectul Clujului, Maria Forna.

Prefectul Maria Forna, mesaj în favoarea unui ecosistem funcțional pentru combaterea afecțiunilor cauzate de virusul HPV|Foto: monitorulcj.ro

În cadrul coaliției multisectoriale pentru eliminarea afecțiunilor cauzate de HPV în județul Cluj, au fost stabilite o serie de obiective strategice care vizează atât prevenția, cât și echitatea în sănătate. Printre acestea se numără creșterea nivelului de informare privind vaccinarea anti-HPV și facilitarea accesului la vaccinare și screening, dezvoltarea de inițiative comunitare și implicarea activă a tinerilor, asigurarea accesului echitabil pentru grupurile defavorizate, integrarea serviciilor de prevenție (vaccinare, screening, tratament), precum și consolidarea politicilor publice și a sustenabilității prin finanțare locală și europeană.

Lansarea Coaliției „HPV Free City”, la Cluj, 26 iunie 2025|Foto: monitorulcj.ro

Coaliția își propune, totodată, să funcționeze ca un model replicabil la nivel național, prin documentarea bunelor practici, în spiritul valorilor fundamentale de echitate, participare comunitară, colaborare intersectorială și decizii bazate pe dovezi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: